"Neutralizaremos a Mojtaba Jamenei"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán atacando a cualquiera que "represente una amenaza para el Estado de Israel", incluido el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo ayer a los periodistas el portavoz militar Effie Defrin.

Al ser consultado sobre si las FDI conocían el destino de Jamenei, a quien no se ha visto ni oído en público desde su nombramiento, Defrin dijo que "no" y añadió: "Pero puedo decir una cosa: continuaremos -como hemos demostrado- persiguiendo a cualquiera que represente una amenaza para el Estado de Israel, y cualquiera que levante una mano contra él no es inmune frente a nosotros. Lo perseguiremos, lo encontraremos y lo neutralizaremos", afirmó.

Agregó que Israel seguirá atacando a miembros de las fuerzas paramilitares Basij de Irán. "Lo digo aquí de nuevo, llegaremos a todos, sin importar dónde o cuándo". Las FDI habían anunciado horas antes que mataron al comandante de la fuerza, Gholamreza Soleimani. Y agregó que Israel se estaba preparando para una "campaña prolongada, incluso durante Pesaj", festividad judía que este año cae en los primeros ocho días de abril.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó por su parte que Israel mató a Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, en los ataques aéreos que mantiene en curso contra Irán. Añadió que la campaña militar estaba creando las condiciones para un posible "cambio de régimen" en Irán.

Situación en Líbano

El grupo chií libanés Hezbollah lanzó ayer una andanada de decenas de cohetes y drones contra Israel, informó el Ejército israelí, que respondió con ataques aéreos contra diversos puntos de Líbano.

Según el comunicado militar, los proyectiles fueron lanzados hacia distintos puntos del norte del país, lo que activó los sistemas de defensa aérea e hizo sonar las sirenas. De forma simultánea, la Fuerza Aérea israelí comenzó a bombardear "todo el Líbano", enumerando como objetivos lanzadoras de cohetes y otras infraestructuras de Hezbollah.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció el lunes el inicio de lo que denominó una "operación terrestre" israelí en el sur de Líbano, de escala aún desconocida pese a la entrada de más tropas y tanques a este país vecino. Y dijo que los cientos de miles de libaneses desplazados del sur no podrá regresar a sus casas hasta que esté garantizada "la seguridad" de Israel.

Tras dos semanas de bombardeos israelíes constantes, los fallecidos en Líbano superan ya las 900 personas y hay más de 2.200 heridos.

Irán usa nuevo misil en ataques a bases de Israel y EEUU

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán dijo ayer que utilizó un nuevo misil balístico Haj Qasem por primera vez en una nueva ola de ataques contra Israel y lo describió como una arma avanzada guiada de precisión que lleva el nombre del comandante asesinado Qassem Soleimani, informó la agencia de noticias iraní Tasnim.

Tasnim indicó que el CGRI afirmó que los ataques fueron lanzados contra instalaciones en Beit Shemesh, Tel Aviv y Jerusalén. También indicó que la andanada alcanzó bases militares estadounidenses en la región, incluidas instalaciones en Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Irak.

El CGRI indicó que la operación incluyó drones y varios misiles balísticos más, entre ellos los modelos Ghadr, Emad y Fattah, y advirtió de más ataques.

El Haj Qasem iraní es un misil balístico de mediano alcance, de combustible sólido y transportable por carretera, con un alcance reportado de alrededor de 1.400 kilómetros, diseñado para atacar objetivos de gran valor.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán entraron ayer en su decimoctavo día, causando numerosas víctimas y una destrucción generalizada, dijeron las autoridades iraníes.

Irán ha respondido con ataques que han paralizado con eficacia el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y han arrastrado a gran parte de la región al conflicto.