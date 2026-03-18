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Salta

Si elaborás o vendés alimentos, conocé cómo obtener tu carnet habilitante

Los vecinos que deseen obtener el carnet por primera vez o renovarlo podrán participar de la capacitación gratuita que brinda la Municipalidad. El curso consta de dos clases obligatorias y un examen teórico, y permite acceder al carnet nacional con una vigencia de dos años.
Miércoles, 18 de marzo de 2026 10:15

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Cada semana, la Municipalidad dicta el curso de Manipulación de Alimentos destinado a vecinos, comerciantes, jefas de hogar y emprendedores que elaboran o comercializan productos alimenticios.

Los requisitos para participar de la formación son la presentación de una fotocopia del DNI, dos fotos carnet 4×4 y el certificado de salud completado por un profesional de la salud pública o privada. El formulario puede descargarse ingresando a:

https://municipalidadsalta.gob.ar/wp-content/uploads/2023/02/CERTIFICADO-DE-SALUD-UNICO.pdf

El curso, tanto para renovar el carnet como para solicitarlo por primera vez, consta de dos clases obligatorias y un examen final, que permiten obtener el carnet correspondiente.

Miguel Montenegro, técnico en bromatología y capacitador, explicó que la formación permite a los vecinos aprender contenidos básicos sobre la correcta preparación y conservación de los alimentos, tal como lo establece la Ley Nacional N° 18.284 del Código Alimentario Argentino (CAA).

“Se debe tomar conciencia y cuidar la salud de las personas. Quien vende un alimento debe conocer bien las normas de higiene personal, el proceso de conservación y el cuidado de la materia prima. Muchas veces se presta atención a lo que se consume fuera de casa, pero también hay que tener en cuenta que muchas enfermedades se originan por lo que se consume en el hogar”, expresó Montenegro.

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