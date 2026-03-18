Gran inicio del Federativo Salteño de Pesca Deportiva 2026

Con una destacada convocatoria y un gran nivel deportivo, el pasado sábado se disputó la primera fecha del Campeonato Federativo Salteño de Pesca Deportiva 2026.

Con la Federación Salteña ya en marcha y avanzando en la profesionalización de la actividad, el futuro de la pesca deportiva en la provincia parece haber encontrado, finalmente, su rumbo más ambicioso.

Belén Girón y Heidy Rivas, de Villa Cristina, consagradas en categoría Damas.



El escenario elegido para esta apertura fue el puente del Dique Cabra Corral, donde más de 100 pescadores participaron del certamen, distribuidos en las categorías Damas, Juveniles, Mayores y Senior.

El campeonato provincial contará con cinco fechas a lo largo del año, recorriendo distintos ámbitos de pesca de la provincia, como diques y ríos emblemáticos, entre ellos el río Bermejo y el río Juramento.

Federico de la Vega, segundo puesto de la categoría Mayores.



Además del título provincial, los mejores clasificados del torneo obtendrán la clasificación directa al Nacional Federativo 2027, organizado por la Confederación Argentina de Pesca y Lanzamiento, evento que reúne a los mejores equipos federados del país.

Destacada actuación de Gimnasia y Tiro

El plato fuerte de la jornada se dio en la categoría Mayores, donde el primer lugar quedó en manos del pescador Ariel Villar, representante del Club de Gimnasia y Tiro.

Cabe destacar que la institución salteña se incorporó oficialmente a la pesca deportiva en 2026, sumando esta disciplina a sus múltiples actividades. En esta primera fecha, el club tuvo una fuerte presencia con 30 pescadores participantes, marcando un importante crecimiento de la actividad dentro de la institución.

A.Gutiérrez, de Villa Cristina y Marconi, de GyT, primero y segundo de categoría Seniors.



La pesca deportiva vive un hito importante este 2026 con la creación de la Federación Salteña y la incorporación de nuevos clubes como Gimnasia y Tiro Pesca y Club Los Chajá y la vuelta al ruedo del legendario Club Cabure, fortaleciendo el desarrollo de este deporte en la provincia.

En el marco de este proceso, desde la organización se destacó el rol de Gimnasia y Tiro, que se posiciona como el único club multidisciplinario del norte argentino en incorporar la pesca como disciplina deportiva oficial dentro de su estructura institucional.

Los premiados del equipo de Gimnasia y Tiro.



Mientras que otras instituciones suelen centrarse en deportes tradicionales, el “Albo” apuesta al desarrollo profesional de la pesca y el lanzamiento, con proyectos como la construcción de la primera cancha de long casting del norte argentino y la creación de una escuela de pesca orientada a niños.

En esta fecha inaugural, no solo aportó un gran número de competidores, sino que además mostró un altísimo nivel competitivo, logrando múltiples podios.