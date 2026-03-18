Tragedia en Joaquín V. González: un niño de 2 años murió tras caer a un pozo

Un trágico hecho sacudió a la ciudad de Joaquín V. González durante la noche del martes 17 de marzo, cuando un niño de apenas 2 años murió tras caer a un pozo en el interior de una vivienda. El hecho generó profunda conmoción y es investigado por la Justicia para determinar cómo ocurrió.

Según la información oficial, el alerta se produjo en horas de la noche, cuando se dio aviso sobre la caída del menor en un pozo. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y el niño fue rescatado, pero pese a las maniobras de reanimación, se constató que había fallecido.

La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, interviene en la causa a través de la delegación local y dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del hecho. Desde el Ministerio Público confirmaron que se encuentran en cumplimiento todas las diligencias necesarias.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Francisco Arias, donde el menor se encontraba junto a su familia. De acuerdo al medio el vocerohoy.com, la desaparición del niño fue advertida por sus familiares, quienes iniciaron una búsqueda desesperada al no encontrarlo en el lugar.

Tras el rescate, el menor fue trasladado de urgencia al hospital Oscar H. Costas de Joaquín V. González. Sin embargo, al ingresar al centro de salud, los profesionales constataron que ya no presentaba signos vitales.

“Llegó sin signos vitales, una pena realmente”, indicaron fuentes sanitarias, reflejando el impacto que causó el hecho tanto en el personal médico como en la comunidad.

En el marco de la investigación, la fiscalía dispuso el traslado del cuerpo a la localidad de El Quebrachal, donde se realizará la autopsia correspondiente para establecer de manera fehaciente la causa de muerte.

La fiscal García Pisacic señaló que se impartieron todas las directivas necesarias para avanzar con la investigación y reconstruir lo ocurrido, en un caso que aún presenta aspectos que deben ser determinados.

Mientras tanto, el hecho provocó una fuerte conmoción en Joaquín V. González, donde vecinos y allegados expresaron su dolor ante una tragedia que enluta a toda la comunidad.