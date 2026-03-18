Pablo Sardi continuará al frente del Auto Club Salta

El Auto Club Salta llevó adelante su Asamblea General Ordinaria el pasado sábado 14 de marzo en su sede del autódromo Martín Miguel de Güemes, donde se concretó la renovación total de autoridades y la continuidad de Pablo Humberto Sardi como presidente de la institución.

La convocatoria, realizada conforme a lo establecido en el Boletín Oficial, reunió a socios de la entidad desde las 15 en el predio ubicado sobre calle Nasif Stefano. Durante la jornada se trataron los puntos previstos en el orden del día, comenzando con la lectura y aprobación por unanimidad del acta anterior, y la posterior designación de dos asociados para la firma del acta.

Asimismo, se puso a consideración la Memoria y el Balance General correspondiente al período 2023–2024, junto al estado patrimonial y el informe del Órgano de Fiscalización, que abarcó desde el 1 de enero de 2023 hasta el 1 de febrero de 2026.

Uno de los momentos centrales de la asamblea fue la elección de la nueva comisión directiva, que tendrá a su cargo la conducción del Auto Club Salta en la próxima etapa. En ese marco, Pablo Humberto Sardi fue ratificado como presidente, consolidando su continuidad al frente de la institución.

La nueva comisión

La nueva conducción quedó conformada con Claudio Sanjines como vicepresidente primero y Pablo Rada como vicepresidente segundo. En la secretaría general asumió Agustín Reynoso, acompañado por Julián Schepens como prosecretario. En tanto, la tesorería estará a cargo de Sebastián Ramos, con Nicolás Reynoso como protesorero.

Como vocales titulares fueron designados Luciano Macaione y Daniel Lestard, mientras que Exequiel Bordi y Francisco Russo ocuparán los cargos de vocales suplentes. El órgano de fiscalización estará integrado por Omar López como titular y Miguel Esliman como suplente.

De esta manera, el Auto Club Salta inicia un nuevo período institucional con autoridades renovadas y el objetivo de continuar fortaleciendo el desarrollo del automovilismo en la provincia. Uno de los grandes desafíos que tendrá por delante la nueva comisión directiva será la presentación que realizará el TC2000 el próximo 23 y 24 de mayo, en el Güemes, que regresa tras la presentación del año pasado.