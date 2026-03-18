Salta Basket abrió la gira por Córdoba con una derrota

Una dura derrota sufrió anoche Salta Basket en el primero de sus partidos de la gria que está realizando por Córdoba. Los infernales cayeron frente a Barrio Parque por 82 a 61, en el estadio El Teatro del Parque de la capital de esa provincia, en otra noche de acción de la Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet.El equipo de Ricardo de Cecco ya tiene su lugar asegurado en los playoffs, pero sin chances de meterse en los cuatro mejores para evitar la reclasificación.Los encuentros que restan por delante servirán para definir el lugar que tendrá Salta Basket en la instancia de eliminación directa. Actualmente ocupa el sexto lugar de la Conferencia Norte con 16 triunfos y 14 derrotas y tiene a importantes equipos peleando por esa plaza.Cumplido el compromiso frente a Barrio Parque, a los infernales le restan dos encuentros para bajar el telón de la fase regular. Esta noche, desde las 21.30, volverá a tener en acción en Córdoba al enfrentar a Hindú, en tanto, el último juego será el próximo sábado contra Bochas CC, a la misma hora. Ambos cotejos se verán por basquetpass.tv.