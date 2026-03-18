Secuestraron 35 tn de precursores químicos, en un duro golpe a la industria de la cocaína

Dos ciudadanos uruguayos fueron detenidos en Aguas Blancas cuando intentaban ingresar a la República Plurinacional de Bolivia más de 35 toneladas de acetato de etilo, un químico utilizado como diluyente o disolvente que también figura entre los precursores para la elaboración de clorhidrato de cocaína.

El traslado del cargamento fue interceptado por personal de Gendarmería Nacional, que detectó inconsistencias en la documentación presentada por los transportistas, la cual no coincidía con la carga transportada.

El procedimiento se inició cuando efectivos de la Sección "Aguas Blancas", dependiente del Escuadrón 20 "Orán", detuvieron la marcha de dos camiones con semirremolque que habían partido desde Fray Bentos (Uruguay) con destino a Cochabamba (Bolivia).

Sospechas

La extensión del recorrido y las características del traslado despertaron sospechas en la zona fronteriza entre Aguas Blancas y Bermejo. Durante la inspección física de los vehículos, los gendarmes constataron que uno de ellos transportaba 95 tambores azules y el otro 96, todos rotulados como "acetato de etilo", con un peso de 184 kilos cada uno.

Tras el conteo, se determinó que la carga total ascendía a 35.144 kilos de esta sustancia, incluida en la segunda lista de precursores químicos de la Ley 26.045.

Medidas de seguridad

Debido a la volatilidad e inflamabilidad del producto, se adoptaron medidas de seguridad y se realizaron verificaciones en la base de datos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE). Allí se constató que ni la empresa propietaria de la mercadería, ni la transportista, ni los vehículos se encontraban debidamente inscriptos.

Documentos truchos

Además, se estableció que los conductores presentaron documentación apócrifa, lo que reforzó las sospechas sobre la legalidad del transporte y derivó en la inmediata intervención de las autoridades judiciales.

Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, que dispuso la intervención de personal de ARCA, la detención de los involucrados y el secuestro de los camiones, la carga y los teléfonos celulares.

Finalmente, el material incautado fue trasladado a un lugar seguro para su resguardo.

Un gran disolvente industrial

El etanoato de etilo o acetato de etilo es un éster líquido, incoloro y volátil con un olor dulce, formado por la reacción de ácido acético y etanol. Es un disolvente industrial utilizado en pinturas, adhesivos, quitaesmaltes, destacando por ser poco soluble en agua. Es incoloro y transparente a temperatura ambiente. Poco soluble en agua; miscible (se mezcla bien) con alcoholes, éteres, cetonas e hidrocarburos y es altamente inflamable. Se obtiene a través de la reacción de Fischer, que combina etanol y ácido acético en presencia de un catalizador ácido (como el ácido sulfúrico).