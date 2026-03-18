La intendenta Guerrero Palma "invitó" a la planta política y a sus funcionarios a dejar la gestión

La decisión de Guerrero Palma se conoció esta semana cuando ella misma se dirigió a todos ellos mediante mensajes en redes sociales para explicarles la decisión que había adoptado, lo que generó los más diversos comentarios y especulaciones. La misma intendenta se ocupó de desmentir que la decisión afecte a cualquier trabajador de planta permanente, contratados o eventuales y que está dirigida de manera exclusiva a quienes ingresaron con ella en diciembre de 2023 como planta política.

¿Cuál es la situación económica del municipio de General Mosconi en este momento?

- Hemos tenido múltiples dificultades y ese mensaje que se viralizó se lo envié yo al personal de planta política y a mis funcionarios y posiblemente fue entregado a otros dirigentes o militantes con alguna malicia pero la realidad es la que yo describo en ese mensaje y no hay nada que haya dicho que no sea absolutamente cierto. La situación económica está muy difícil porque por un lado nos suben los costos de insumos, combustibles, los gremios exigen aumentos de sueldos pero por otro lado no solo que los fondos coparticipables y las regalías no aumentan sino que por el contrario, disminuyen de una manera que es alarmante. En esa publicación lo que les expliqué es esa situación y que no estamos en condiciones de pagarle los salarios hasta el día 10 de cada mes y que aquellos que consideren que no les resulta conveniente esperar, que están en libertad de buscar otras opciones laborales y les agradecí por tantos años de acompañamiento y de lealtad.

Es una decisión bastante drástica....

- Sí, por supuesto pero la realidad es la que marca el curso de esta o de cualquier gestión. No es un invento mío la baja en los fondos porque el Ministro de economía Dib Ashur ya había dicho en diferentes medio que son 7 meses consecutivos de disminución de los fondos de recibe la provincia lo que repercute de manera directa en los municipios como Mosconi donde la recaudación genuina es bajísima. Acá suben las paritarias y sube todo. Mantener una casa en Salta para los enfermos cada vez se nos hace más difícil, los pasajes o la ayuda alimentaria son cada día más caros y la recaudación baja todos los meses. En un país donde cerraron 23 mil PyMEs, donde cada día vemos cómo negocios tradicionales de años bajan las persianas no podemos ser la excepción.

¿La provincia está en conocimiento de la situación económica de Mosconi?

- Está en conocimiento y nos está asistiendo porque tenemos una administración prolija, ordenada por eso no dejo de agradecer la decisión del gobernador Sáenz y del ministro Sergio Camacho que nos están ayudando un montón en este momento difícil. Pero por otro lado se intenta tergiversar la realidad queriendo hacer aparecer que estamos totalmente quebrados, que falta administración y eso no tiene nada que ver con la realidad. En definitiva nos hemos atrasado 6 días para pagarle a la planta política pero anticipándome a lo que pueda suceder en los meses siguientes es que preferí decirles a todos ellos lo que venía sucediendo y pedirles que si tienen otras opciones laborales las tomen. Ya se les pagó y por eso les agradecí su acompañamiento y todo el esfuerzo que pusieron desde que asumieron en diciembre de 2023.

Los 6 días de atraso afectó a todo el personal municipal?

- De ninguna manera, los trabajadores de planta cobraron el día 10, este retraso y esta opción para que dejen sus puestos de trabajo es para el gabinete y la planta política. En términos laborales me siento muy satisfecha porque reivindiqué el rol del trabajador pasando a planta permanente a gente que hacía años estaban con contratos precarios o como planilleros. Hemos hecho todos los esfuerzos para que se jubilen mejor. Lo que sí expliqué en ese mismo mensaje es que no estamos en condiciones de aumentar los salarios ni darles anticipos de sueldo, algo que solía hacerse en este municipio ante la necesidad de muchos agentes. La situación económica es tan dramática que pasan unos pocos días que cobraron y ya nos pedían anticipo y eso no vamos a poder seguirles otorgando.

Intendenta, semanas atrás hubo un allanamiento por parte de la Gendarmería Nacional en las oficinas administrativas y también se tejieron un montón de versiones....

- Sí, porque se intentó hacer circular noticias falsas diciendo que era una orden de la justicia por mal manejo de los recursos pero no tenía nada que ver con eso porque de hecho la justicia federal no tiene competencia en esas cuestiones. Es verdad que la Gendarmería Nacional requirió documentación pero que estaba relacionado con un sonado caso de narcotráfico que se produjo el año pasado cuando se secuestraron en una gomería abandonada al costado de la ruta 34, más de 400 kilos de droga. Los investigadores requerían documentación para conocer qué participación había tenido la entonces directora de rentas del municipio, actualmente presidenta del Concejo Deliberante. Esta concejal es familiar directo del principal detenido de esta causa de narcotráfico. Lo que buscaban eran unas habilitaciones municipales que hizo la ex funcionaria de rentas relacionadas con pesajes, ese tipo de cosas. Pero nada relacionado con la gestión municipal a mi cargo.



