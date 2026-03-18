Secuestran a un perro que mordió a varios vecinos en Santa Cecilia

Entre 2024 y 2025, la propietaria del perro recibió seis denuncias por ataques. En 2025, el animal fue secuestrado y alojado en el Hospital Público de Mascotas para un proceso de resocialización, siendo luego devuelto bajo estrictas medidas que no se cumplieron. El miércoles pasado volvió a atacar a una persona en la vía pública.

La Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) requirió ante el Juzgado de Garantías en turno el allanamiento de una vivienda de barrio Santa Cecilia de la ciudad de Salta y el secuestro de un perro pitbull negro, a partir de la denuncia de un hombre, que relató que el 11 de marzo circulaba por la vía pública cuando, de manera imprevista, un perro salió de una vivienda y se abalanzó sobre él, provocándole lesiones en el brazo izquierdo.

Tras el ataque, fue trasladado por un familiar a un centro de salud y posteriormente al hospital San Bernardo. Personal policial debió intervenir debido a la reacción de los vecinos, quienes manifestaron su malestar y señalaron que no se trata de un hecho aislado.

De acuerdo a los antecedentes, entre 2024 y 2025 se registraron seis denuncias por mordeduras atribuidas al mismo animal.

En una intervención anterior, el perro había sido secuestrado y derivado a la Subsecretaría de Bienestar Animal para su reeducación y posterior reinserción. Luego de un período de evaluación, profesionales intervinientes consideraron que el animal se encontraba en condiciones de ser restituido a su propietaria, bajo cumplimiento estricto de una serie de medidas: permanencia en un espacio cerrado y seguro, salidas únicamente con correa y bozal, y continuidad del proceso de adiestramiento y desensibilización bajo supervisión profesional. La entrega se concretó el 11 de julio de 2025.

Ante la nueva denuncia, la Fiscalía comisionó a personal policial para constatar los hechos, realizar un relevamiento vecinal y obtener registros fotográficos del animal y del lugar del ataque. Con la información reunida y el informe médico, se solicitó el secuestro del perro, que se concretó el viernes 13 de marzo, siendo nuevamente alojado en el Hospital Público de Mascotas de la Municipalidad de Salta.