Buscan posicionar a Gebel como candidato en 2027

El microestadio de Lanús fue escenario del lanzamiento de "Consolidación Argentina", un nuevo espacio político que busca proyectar al pastor y conferencista Dante Gebel como candidato presidencial con vistas a 2027. El acto, presentado como un "Encuentro Federal", marcó el primer movimiento público de una construcción con aspiraciones nacionales.

La convocatoria reunió a dirigentes, referentes sociales, sindicales y figuras del deporte. Sobre el escenario pasaron más de 35 oradores, en una dinámica que apuntó a reflejar diversidad y federalismo del sector. Entre los participantes se destacaron el exfutbolista Walter Erviti y la dirigente peronista Graciela Camaño. Las exposiciones dejaron en claro el eje del armado, centrado en la necesidad de reconstruir vínculos sociales y políticos en un contexto de crisis.

Erviti puso el foco en la unidad al señalar que "nuestro país necesita volver a encontrarse, volver a unirse, necesita que nos animemos a discutir entre todos nosotros". Por su parte, Camaño planteó una mirada más estructural al advertir sobre el deterioro institucional y social. "Hoy más que nunca necesitamos líderes. Tenemos que construir una comunidad sana para una Nación como la Argentina", sostuvo.

Desde el espacio, que tuvo su origen el pasado 30 de diciembre, señalaron que la diversidad de sus integrantes refleja una vocación de síntesis y diálogo. El objetivo, indicaron, es integrar al movimiento obrero, el sector productivo, el ámbito académico, el deporte y distintas corrientes políticas para construir una alternativa federal y fortalecer la unidad nacional.