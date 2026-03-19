Adrián Valenzuela denunció amenazas contra su familia en medio de un conflicto por tierras

El diputado provincial y periodista Adrián Valenzuela denunció haber recibido amenazas contra él y su familia en el marco de un proyecto que otorga en comodato tierras en Finca Las Costas, luego de una reciente sesión de la Cámara de Diputados de Salta. El legislador aseguró que ya realizó las correspondientes denuncias policiales y judiciales.

Según explicó en declaraciones públicas, el episodio se produjo tras la media sanción en Diputados que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar en comodato, por el término de 25 años, a favor de Tigres Rugby Club, una fracción de un inmueble del departamento Capital, en un contexto de conflicto con la comunidad Lules. Valenzuela remarcó que no votó a favor ni acompañó la iniciativa, pero aun así fue señalado y expuesto públicamente.

“Hace un par de horas, en la Cámara de Diputados, se aprobó la expropiación de tierras en Finca Las Costas. ¿Quién les habla? No votó para la expropiación. Ni siquiera acompañé el proyecto”, sostuvo.

El legislador manifestó que, a pesar de su postura, fue blanco de amenazas y escraches, situación que derivó en la presentación de denuncias formales. “Está mi familia amenazada y hay denuncia policial y judicial”, afirmó.

En ese sentido, indicó que también solicitó medidas de restricción para evitar que las personas involucradas se acerquen a su entorno familiar. “Hay denuncia para que no se acerquen a mi familia los teóricamente defensores de las tierras”, agregó.

Valenzuela apuntó directamente contra un referente al que identificó como “ David Torres”, a quien acusó de difundir información personal. “Se encargó de decir dónde vivo, de exponer a mi familia y mi foto”, expresó.

El diputado cuestionó el nivel de confrontación alcanzado en el conflicto y advirtió sobre los límites en la discusión política. “En la política no todo vale. Cuando se meten con la familia es totalmente diferente”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que su accionar se enmarca en el ejercicio democrático. “Si así lo hubiese hecho, estamos en una libertad de democracia, de opinión y también de acción”, afirmó.