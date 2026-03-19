Se oficializó la salida de la Argentina de la OMS

El fin de la participación de Argentina en la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue anunciada este jueves en el Boletín Oficial (BO) luego de cumplirse un año de haber realizado la notificación formal.

El director de la Dirección de Tratados, Juan Pablo Paniego, dio a conocer los detalles de la renuncia por parte del Gobierno nacional, por lo que registró que la fecha de denuncia fue el 17 de marzo de 2025.

Además, Paniego estableció que la relación con la organización terminó por disolverse l pasado martes, día en el cual el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, confirmó “el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” tras cumplirse un año de haber realizado la “notificación formal”.

En tanto, se indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto recordó que la Nación había adherido a la OMS el 22 de julio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos, pero este tratado no entró en vigencia para el país hasta el 22 de octubre de 1948, día en que se aprobó la Ley N° 13.211.

El 5 de febrero de 2025 se había anunciado la decisión de Argentina de retirarse de la OMS cuando el presidente Javier Milei instruyó al ex canciller Gerardo Werthein para tramitar la salida debido a las diferencias que el Gobierno tenía en relación a las medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia.