Córdoba: "No hay sospechas de abuso", dijo la fiscal del caso de la nena que estuvo desaparecida

La fiscal Silvana Pen, a cargo de la investigación por la desaparición de una niña de dos años en Cosquín, aseguró que no existen indicios de abuso sexual en el caso. La funcionaria encabezó la conferencia de prensa y remarcó que la menor fue hallada sola, sin la presencia de terceros, lo que refuerza la hipótesis de que no hubo intervención directa de otra persona.

El hallazgo se produjo este jueves a las 11.05 en la zona de La Falda, cuando efectivos motorizados que participaban del rastrillaje divisaron a la niña saliendo de unos pastizales. Según detalló la fiscal, la pequeña “venía caminando sola” y de inmediato fue asistida y trasladada en ambulancia al hospital Domingo Funes.

lesiones leves y signos de estrés

Pen explicó que la niña presenta “pequeñas lesiones”, principalmente raspaduras en las piernas y en la ceja, compatibles con haber pasado varias horas a la intemperie. Además, indicó que se encontraba en un estado de estrés y somnolencia, aunque aclaró que “está en buen estado de salud” y que incluso pudo alimentarse tras ser encontrada.

Un operativo masivo con drones y más de 100 efectivos

La búsqueda movilizó un amplio despliegue de recursos. Participaron bomberos, policías y personal de distintas áreas, con turnos de aproximadamente 100 efectivos. Además, se utilizaron drones con detectores de calor, una herramienta clave para rastrear zonas de difícil acceso durante la noche.

Secuestro de celulares y avance de la investigación

En el marco de la causa, la fiscalía secuestró al menos 11 teléfonos celulares para analizar posibles comunicaciones vinculadas al caso. Sin embargo, Pen aclaró que por el momento “no hay sospechosos ni detenidos” y que la investigación continúa bajo secreto de sumario.

No se descarta ninguna hipótesis

A pesar de descartar la presencia de terceros en el momento del hallazgo, la fiscal sostuvo que la causa sigue abierta y que no se descarta ninguna línea investigativa. El objetivo es reconstruir cómo la menor se extravió y qué ocurrió durante las más de 24 horas que estuvo desaparecida.

Una noche difícil y un caso que sigue bajo análisis

La fiscal describió que la niña “seguramente pasó una noche difícil”, teniendo en cuenta su corta edad y las condiciones en las que fue encontrada. La investigación continúa con el foco puesto en esclarecer las circunstancias del hecho, mientras la menor evoluciona favorablemente tras su recuperación.