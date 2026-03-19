Copa Sudamericana 2026: así quedaron los grupos y rivales de River Plate, Racing Club y San Lorenzo 

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La Copa Sudamericana 2026 ya tiene su fase de grupos confirmada. La Conmebol realizó el sorteo en Luque, Paraguay, y quedaron conformadas las ocho zonas con los 32 equipos que competirán en el segundo torneo más importante del continente.
La fase comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo, en un calendario ajustado por el Mundial. Los líderes de cada grupo avanzarán directamente a octavos, mientras que los segundos jugarán un repechaje.
Los rivales de River Plate en su regreso
Uno de los focos principales está en River Plate, que vuelve a disputar la Sudamericana tras 12 años. El equipo dirigido por Eduardo Coudet será cabeza de serie del Grupo H.
El Millonario enfrentará a:
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Red Bull Bragantino (Brasil)
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Blooming (Bolivia)
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Carabobo (Venezuela)
River, campeón en 2014, aparece como uno de los candidatos en esta edición.
Racing y un grupo con cruce especial
Racing integra el Grupo E y tendrá un desafío exigente. La Academia, dirigida por Gustavo Costas, compartirá zona con:
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Caracas (Venezuela)
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Independiente (Bolivia)
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Botafogo (Brasil)
El cruce con el conjunto brasileño reeditará la final de la Recopa Sudamericana 2024, lo que suma un condimento extra al grupo.
San Lorenzo se mide con el Santos de Neymar
San Lorenzo quedó en el Grupo D y tendrá un duelo destacado frente al Santos de Neymar. El Ciclón completará su zona con:
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Deportivo Cuenca (Ecuador)
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Recoleta (Paraguay)
Se trata de uno de los grupos más atractivos por la presencia del conjunto brasileño.
Todos los grupos de la Copa Sudamericana 2026
Así quedaron conformadas las zonas:
GRUPO A: América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador), Alianza Atlético (Perú).
GRUPO B: Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud (Uruguay).
GRUPO C: San Pablo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay), O´Higgins (Chile).
GRUPO D: Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay).
GRUPO E: Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente (Bolivia), Botafogo (Brasil).
GRUPO F: Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra (Argentina).
GRUPO G: Olimpia (Paraguay), Vasco Da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile), Barracas Central (Argentina).
GRUPO H: River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia), Carabobo (Venezuela).
Equipos argentinos y debutantes
Además de River, Racing y San Lorenzo, también participarán Tigre, Deportivo Riestra y Barracas Central. Estos últimos dos equipos tendrán su primera experiencia internacional, lo que marca un hecho histórico para ambos clubes.
Cómo se juega y cuándo es la final
El torneo mantendrá el formato de final única, que en esta edición se disputará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
El campeón defensor es Lanús, que viene de consagrarse en la edición anterior tras vencer por penales a Atlético Mineiro. Con los grupos definidos, la Sudamericana 2026 ya está en marcha y promete una competencia de alto nivel.
TODOS LOS CAMPEONES DE LA COPA SUDAMERICANA
2025 - Lanús
2024 - Racing
2023 - Liga Deportiva Universitaria de Quito
2022 - Independiente del Valle
2021 - Athletico Paranaense
2020 - Defensa y Justicia
2019 - Independiente del Valle
2018 - Athletico Paranaense
2017 - Independiente
2016 - Chapecoense
2015 - Santa Fe
2014 - River Plate
2013 - Lanús
2012 - São Paulo
2011 - Universidad de Chile
2010 - Independiente
2009 - LDU Quito
2008 - Internacional
2007 - Arsenal de Sarandí
2006 - Pachuca
2005 - Boca Juniors
2004 - Boca Juniors
2003 - Cienciano
2002 - San Lorenzo