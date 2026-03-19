Cerrillos celebra a San José con fe, tradición y desfile

Con espíritu de fe y comunidad, Cerrillos se prepara para vivir este domingo 22 de marzo una nueva edición de la fiesta patronal en honor a San José, una de las celebraciones más significativas para los vecinos de la localidad.

Las actividades comenzarán a las 09:00 con la Santa Misa, continuarán a las 10 con la tradicional procesión por las calles del pueblo y culminarán a las 11 con un desfile que convocará a instituciones y vecinos.

El recorrido previsto abarcará las calles Ameghino, Sarmiento, Hugo S. Cánepa y avenida General Güemes, donde se espera una importante participación de la comunidad.

Desde la organización invitaron especialmente a los vecinos frentistas a colaborar con la ornamentación de sus hogares, con el objetivo de embellecer el paso del santo y realzar el espíritu festivo de la jornada.

La celebración busca reunir a las familias en un día de fe, unión y alegría, reafirmando las tradiciones y la identidad cultural de Cerrillos.