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Municipios

Cerrillos celebra a San José con fe, tradición y desfile

La fiesta patronal será el 22 de marzo desde las 9, con misa, procesión por las calles del pueblo y un desfile que reunirá a instituciones y vecinos en una de las celebraciones más convocantes de la localidad.
Jueves, 19 de marzo de 2026 09:33

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Con espíritu de fe y comunidad, Cerrillos se prepara para vivir este domingo 22 de marzo una nueva edición de la fiesta patronal en honor a San José, una de las celebraciones más significativas para los vecinos de la localidad.

Las actividades comenzarán a las 09:00 con la Santa Misa, continuarán a las 10 con la tradicional procesión por las calles del pueblo y culminarán a las 11 con un desfile que convocará a instituciones y vecinos.

El recorrido previsto abarcará las calles Ameghino, Sarmiento, Hugo S. Cánepa y avenida General Güemes, donde se espera una importante participación de la comunidad.

Desde la organización invitaron especialmente a los vecinos frentistas a colaborar con la ornamentación de sus hogares, con el objetivo de embellecer el paso del santo y realzar el espíritu festivo de la jornada.

La celebración busca reunir a las familias en un día de fe, unión y alegría, reafirmando las tradiciones y la identidad cultural de Cerrillos.

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