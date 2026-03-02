Buscan que los vecinos elijan las obras de su barrio

El convencional municipal Omar Exeni presentó su propuesta de reforma de la Carta Orgánica con el objetivo de actualizar el marco institucional de la ciudad y adecuarlo a "las necesidades y aspiraciones de una Salta del siglo XXI".

"Queremos una ciudad pujante, con oportunidades para todos. Para eso necesitamos una Carta Orgánica que refleje la realidad que vivimos hoy", afirmó.

La iniciativa de Exeni se organiza en tres ejes centrales. El primero apunta a profundizar la participación ciudadana mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan a los vecinos incidir de manera directa en las decisiones públicas. En ese sentido, propuso implementar el presupuesto participativo, destinando un porcentaje del presupuesto municipal a obras definidas por cada barrio según sus prioridades.

"Soy un convencido de que cada vecino conoce las obras que hacen falta en su barrio. Por eso quiero que cada vecino, mediante tecnologías, pueda elegir las obras que se realizarán desde la municipalidad en su propio barrio. Una de mis propuestas es impulsar un presupuesto participativo, donde, con el un porcentaje de los impuestos municipales que cada mes pagamos , sean destinados a un fondo específico, para que cada vecino decida qué obras se llevan a cabo, haciendo de nuestra ciudad un espacio construido por cada vecino", destacó Exeni.

El segundo eje propone consolidar el desarrollo económico como política de Estado. Exeni plantea institucionalizar programas como la Escuela de Emprendedores y la Fábrica Municipal, garantizando su continuidad más allá de las gestiones de turno. También impulsa la creación de un Consejo Económico y Social que articule al sector público, productivo y académico, con el objetivo de fortalecer el diálogo y posicionar a Salta como un destino atractivo para la inversión.

En materia ambiental y de planificación urbana, la propuesta contempla la creación y preservación de espacios verdes bajo una visión metropolitana. Entre las medidas mencionadas se incluyen campañas sostenidas de arbolado, programas de separación de residuos en origen y la incorporación de educación ambiental como contenido específico en el ámbito escolar.

En el plano político, Exeni reconoció que el debate será exigente y convocó a anteponer el interés de los vecinos por encima de las diferencias partidarias. "La reforma debe ser una oportunidad para construir una ciudad mejor para todos los salteños", concluyó.