Críticas opositoras al discurso del gobernador

Tras la apertura de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa, los legisladores provinciales José Gauffin y Roque Cornejo Avellaneda expresaron fuertes cuestionamientos al mensaje del gobernador Gustavo Sáenz.

El diputado provincial José Gauffin puso el foco en las declaraciones del mandatario sobre obras que, según se afirmó, no se habrían ejecutado pese a involucrar montos millonarios. "Hablar de 640 millones de dólares en obras que nunca se hicieron es una noticia criminal. Quiero ver si algún fiscal toma la posta definitivamente", sostuvo. En esa línea, consideró que el Poder Ejecutivo debería presentar la documentación correspondiente ante la Justicia para que se investigue lo planteado. Hizo referencia a los trabajos que se tendrían que haber realizado con el Fondo de Reparación, en la gestión anterior.

Gauffin remarcó además que mantendrá su rol opositor durante el año legislativo. "Desde mi rol de diputado de la oposición he cumplido en marcarle al gobierno muchísimas veces, no solamente en este recinto, sino también en la Justicia", afirmó.

Por su parte, el senador Roque Cornejo Avellaneda cuestionó el contenido general del discurso oficial. "Un discurso vacío, en donde se han repetido posturas y obras de años pasados", expresó. Según planteó, el mensaje no incluyó un programa integral para abordar áreas centrales como salud, educación y seguridad.

"No hay un plan económico y social, no hay un plan sanitario, no hay un programa educativo ni de seguridad", afirmó el legislador, quien también reclamó mayor precisión sobre el destino de los recursos.