Orgullo salteño en el Congreso: reconocieron a María Noel de Castro por su candidatura a una misión espacial

La ingeniera biomédica salteña María Noel de Castro Campos fue reconocida en la Cámara de Diputados de la Nación por su candidatura a integrar una misión espacial tripulada bajo el programa PAM de Axiom Space.

El reconocimiento fue impulsado por el diputado nacional Carlos Zapata, quien junto a María Emilia Orozco destacó la trayectoria y el mérito profesional de la joven salteña en el ámbito científico y tecnológico. El acto se realizó en el ámbito de Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

A través de sus redes sociales, Zapata expresó que se trata de un “orgullo salteño” y remarcó que el logro es fruto del “esfuerzo, la disciplina y el mérito”. También señaló que la ciencia y la tecnología “se construyen desde Salta para el mundo”.

De Castro Campos es candidata dentro del programa PAM (Private Astronaut Mission), una iniciativa que promueve misiones privadas al espacio y que posiciona a profesionales de distintos países en proyectos de alcance internacional. Su postulación representa un hito para la provincia y vuelve a poner a Salta en el mapa de la innovación científica global.