28°
2 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Ciclo lectivo
maría noel de castro
Juicios por jurados
Carnes
emiliano durand
Media Maratón New Balance
oriana sabatini y paulo dybala
inicio del ciclo lectivo 2026
Media Maratón New Balance llega para los estudiantes

La Municipalidad, junto al Ministerio de Educación, invita a estudiantes de entre 15 y 17 años a ser protagonistas de uno de los eventos deportivos más importantes de la ciudad, corriendo los 10k. Las inscripciones ya están abiertas para quienes deseen vivir la experiencia única de correr por las calles de 'La Linda'.
Lunes, 02 de marzo de 2026 11:37
La Municipalidad de Salta invita a jóvenes escolarizados de entre 15 y 17 años a ser protagonistas de uno de los eventos deportivos más importantes de la ciudad, los 10k de la Media Maratón Salta New Balance.

La convocatoria para la Categoría Escolar ya está abierta, a través de la página web (https://www.newbalance.com.ar/t/race-series-salta-01.html) y cierra el 15 de marzo. Es una oportunidad increíble para representar a sus instituciones y demostrar que el deporte es el mejor camino para un crecimiento saludable.

Al realizar el trámite, recibirán un código único de corredor y deberán adjuntar obligatoriamente su certificado de apto físico, garantizando así una competencia segura para todos los participantes.

La previa se vivirá con gran entusiasmo en el Hotel Sheraton, donde un día antes de la carrera, el 28 de marzo, los alumnos deberán retirar su kit oficial de corredor. Este kit será su "armadura" para recorrer el circuito y vivir la adrenalina de cruzar la meta junto a cientos de otros corredores que comparten la misma pasión.

Ante cualquier duda o consulta, los interesados pueden comunicarse al 3875548877.

