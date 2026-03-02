Balance muy positivo con Torneos de Verano y la Copa Argentina

El Torneo de Verano y principalmente la Copa Argentina, volvió a poner a Salta en los ojos del país y del mundo, que llenaron de elogios tanto la organización, como así también la seguridad y mostrando una nueva ventana que benefició tanto al deporte como al turismo provincial.

Y toda esta movida tuvo un balance más que positivo. "Quedó comprobado que Salta es una plaza confiable para los grandes eventos nacionales y cuando organizás bien, vuelven", resaltó el presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Chibán.



En ese sentido hizo hincapié a que "además se mueve la economía local, por eso yo siempre digo que no es un gasto, es una inversión que vuelve en impuestos y en trabajo, y ahí sí lo tenemos al deporte como un motor anticíclico frente a la crisis, frente a la caída del consumo, frente a la incertidumbre".

Chibán destacó que "el Estado a través de la política deportiva del gobernador Sáenz se convierte en una herramienta fundamental con estos tipos de eventos para enfrentar la falta de demanda, que durante esta época está bastante caída".

Turismo y comercio

El funcionario provincial destacó que "de las 20.000 personas que vinieron o que entraron a la cancha, más las 8.000 que entraron al primer partido entre los santiagueños y tucumanos solo por Copa Argentina, hay miles de argentinos que llegan a Salta, se quedan en Salta, consumen en Salta y además son partidos que se ven en televisión a todo el país. Entonces es obvio que todo ese movimiento económico, los hinchas que viajan, la exposición mediática nacional, se instala la marca Salta en el país. Por eso estamos muy contentos que nos sigan eligiendo, porque damos garantías".

"Salta da garantía a través de su infraestructura, a través de su gente, a través de su organización, de su logística y a través de una Agencia que creó el gobernador con muy buen criterio, justamente para que administre este tipo de situaciones y deje instalada la marca Salta en la Nación y en el mundo, y porque el partido de Boca no solamente se ve en Argentina, se ve en el mundo", resaltó.

Estadio de primera

La prensa nacional en su totalidad resaltó el estado en que se encuentra el estadio Padre Martearena, tanto en el campo de juego como en la infraestructura.

"Los periodistas nacionales que se acercaron a Salta hablaron maravillas de la infraestructura de nuestro estadio, que estuvo al altura de las circunstancias con un campo de juego impecable. A esta altura del año, un 70 por ciento de las canchas no están en óptimas condiciones", resaltó.

"Eso es parte de los objetivos por lo que fue creada la Agencia Provincial para cuidar las principales disciplinas de nuestra provincia", insistió.

En equipo, más fácil

Cuando se le consultó sobre los principales actores de un verano exitoso, Chibán resaltó que "cuando hay previsibilidad, organización y gestión en equipo, los resultados aparecen. Por eso yo digo que siempre la gestión se hace en equipo, cuando hay un Estado provincial, un Estado municipal, un Ministerio de Turismo, una Secretaría de Infraestructura, un jefe de Gabinete y una Agencia de Deporte que pone en funcionamiento todas las políticas deportivas que la baja el gobernador y la ejecutamos todos nosotros, las cosas se hacen más fácil".

Pero lo cierto es que todo el movimiento y los costos de la Copa Argentina se pagó con anterioridad y solo se debe menos del 10% del total, algo inédito para este tipo de eventos. Los resultados, contundentes.

El próximo objetivo es River Plate

Con la euforia aún latente Chibán redobló la gestión y aseguró que "la llegada de River es una nueva prueba de fuego, que Salta la viene pasando hace años. Siempre la última es la más importante, la que más se siente".

En esa línea reveló que "apenas terminó el partido de Boca y Gimnasia de Chivilcoy, hablamos con el CEO de Torneos y, obviamente, iniciamos charlas para traer a River y Aldosivi".



"El Estado, a través de la decisión del gobernador, está dispuesto a traer otro partido de Copa Argentina, y obviamente que sea River, pero hay que coordinar fechas, básicamente porque el Mundial hace un año complicado. Pero además hay un espectáculo de Tini en el Martearena, que es el 15 de mayo y te obliga a no tener disponibilidad de fechas", concluyó el funcionario.