“Los convoco a trabajar juntos por una ciudad más ordenada, solidaria y con oportuniades”

En la mañana de ayer se realizó el acto de apertura de sesiones 2026, en el que el reelecto jefe comunal de San José de Metán hizo un balance de su gestión y destacó los avances logrados durante el año pasado en lo que respecta a obras públicas, salud, educación, desarrollo social, empleo, deporte, ordenamiento urbano y servicios.



“San José de Metán necesita del esfuerzo colectivo, del diálogo permanente y de la unidad para seguir creciendo. Por eso los convoco a trabajar juntos por una ciudad más ordenada, solidaria y con oportunidades, donde cada familia pueda vivir con dignidad y proyectar su futuro con esperanza. Que nos guíe la protección de nuestro santo patrono San José para que, con fe y compromiso, sigamos construyendo juntos el Metán que todos soñamos”, destacó el intendente, José María Issa, en su discurso.



Dijo que durante 2025 “la retracción de la actividad económica de la Nación y la ausencia de la obra pública impactó cruelmente en nuestra comunidad. Con mucho esfuerzo y con el acompañamiento del Gobierno Provincial pudimos sostener un vigoroso plan de obras, de capacitaciones y apoyo a los sectores más castigados”, remarcó.



Issa señaló que algunos de los compromisos asumidos en 2019 fueron ordenar el municipio, sanear cuentas y que cada aporte de los metanenses vuelva en obras y servicios. “Así lo seguimos haciendo. Gobernamos en tiempos complejos, con recursos limitados, el cierre de más de 80 comercios en nuestra ciudad y una caída de la actividad económica que incrementa necesidades. Ante este contexto, insistimos en gestiones y el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia que escucha y responde a las demandas de los metanenses”, dijo en su discurso el jefe comunal de Metán.

“Gendarmería debe estar en Metán”

“De la pandemia aprendimos que no hay nada más preciado que la vida y la salud, así nos propusimos fortalecer nuestro sistema sanitario y hemos conseguido grandes logros para nuestro Hospital del Carmen”, dijo Issa, quien luego se refirió al abordaje integral de las adicciones, pidió a los nueve concejales trabajar juntos para hacer frente a la problemática y solicitó la presencia de Gendarmería Nacional en Metán ante el avance de las drogas.

“Llevamos adelante acciones orientadas al cuidado de la salud mental y al acompañamiento de las personas en situación de vulnerabilidad. Esta gestión impulsó la creación del Centro de Escucha, Atención y Tratamiento (CEAT), un espacio terapéutico y formativo no residencial, único en el sur de la provincia de Salta, destinado a la atención integral de personas con consumos problemáticos”, destacó.

Detalló que durante 2025 se registraron 120 consultas sobre el servicio y su modalidad de tratamiento, incorporándose 57 personas al proceso terapéutico con seguimiento profesional continuo.

Issa luego se refirió a uno de los temas más polémicos de las últimas semanas en Metán: el ordenamiento del tránsito y las disposiciones del nuevo Subsecretario de Seguridad, el abogado, Federico Delgado.

“En una ciudad en permanente crecimiento, donde el aumento del parque automotor plantea nuevos desafíos cotidianos, nos propusimos avanzar en un proceso sostenido de ordenamiento vial con un objetivo claro e irrenunciable: proteger y preservar la vida de nuestros vecinos. Sabemos que el crecimiento urbano exige mayor organización, previsibilidad y responsabilidad colectiva. Por ello trabajamos en la consolidación de un sistema de circulación más ordenado, orientado a mejorar la convivencia en la vía pública, reducir riesgos y garantizar mayor seguridad para peatones, conductores y familias”, indicó el jefe comunal.

“En este marco, continuaremos fortaleciendo los controles y las campañas de concientización para promover el cumplimiento de normas esenciales de seguridad vial, priorizando el cuidado de las personas por sobre cualquier otra consideración. El respeto de las reglas de tránsito no es una imposición, sino una herramienta fundamental para preservar vidas”, destacó.

Dijo que un eje especialmente importante es la organización del tránsito en los entornos educativos, donde se implementan esquemas de circulación segura que priorizan el orden y resguardan a los niños y a sus familias en los horarios de ingreso y egreso escolar. Ese novedoso sistema, en el que no se cortará el tránsito, será implementado a partir de este lunes en Metán.

Construirán un canal para evitar inundaciones



“En los últimos meses registramos precipitaciones extraordinarias que generaron anegamientos e inundaciones en distintos sectores de la ciudad. Solo en el mes de febrero se alcanzaron valores históricos: en un solo día precipitaron 200 milímetros y el acumulado mensual llegó a 425,1 milímetros, superando ampliamente los registros históricos de nuestra región. Estos datos fueron posibles gracias al trabajo permanente de la Estación Climatológica de Metán, que cumple 33 años, generando información meteorológica diaria y transmitiendo datos en tiempo real”, dijo el intendente Issa y destacó que el sistema permitió emitir más de 20 alertas amarillas entre enero y febrero, brindando información precisa y oportuna para prevenir riesgos y proteger a la población.

“Gracias a las obras de infraestructura y al ordenamiento urbano realizados durante esta gestión, el impacto de estos fenómenos fue significativamente menor al que se registraba años atrás con lluvias de menor intensidad. Sectores históricamente afectados, como la zona del cementerio este, hoy cuentan con obras que funcionan correctamente y han reducido considerablemente las consecuencias. Ante estas situaciones tuvimos una respuesta inmediata, tanto en la asistencia social a las familias afectadas como en la recuperación de los daños ocasionados, demostrando la importancia de una planificación sostenida y de un Estado presente”, remarcó Issa.

El jefe comunal de Metán anticipó en su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante que están trabajando para resolver otro problema histórico de la localidad. “Proyectamos la construcción de un nuevo canal pluvial de 1.110 metros en la zona oeste, una obra estratégica que permitirá mejorar el escurrimiento del agua y resguardar a las familias ante eventos climáticos cada vez más intensos”.

Issa ante una consulta de El Tribuno sobre la problemática del servicio de agua que sufre Metán, desde hace décadas, en época estival, dijo que el municipio viene trabajando con el Gobierno de la provincia para la puesta en funcionamiento de pozos que mejorarán el sistema de provisión ante la crecida y la turbiedad de los ríos.



