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Nacionales

"El PRO no nació solo para ganar una elección"

Mauricio Macri encabezó el acto para relanzar el PRO, con la mira en el 2027.
Viernes, 20 de marzo de 2026 01:46
Macri reconoció diferencia con el Gobierno. NA

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El expresidente Mauricio Macri reapareció ayer en un plenario del PRO y dejó definiciones sobre la relación del espacio con el gobierno de Javier Milei. Si bien reconoció diferencias, aseguró que no le darán "una excusa al populismo para volver" y remarcó que el partido "no nació solo para ganar una elección".

Agregó que "El PRO jamás va a ser un obstáculo al cambio. Y quiero ser muy claro: no vamos a hacer oposición, no vamos a boicotear ninguna ley que haga bien al país, no vamos a darle ninguna excusa al populismo para volver".

El encuentro reunió a unos 500 dirigentes, entre gobernadores, legisladores y referentes nacionales, con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria y empezar a delinear la estrategia rumbo a 2027. Macri destacó además que varios integrantes del actual Gabinete se formaron durante su gestión y lo consideró "un orgullo". En esa línea, sostuvo que las reformas duraderas requieren consensos amplios y un Estado que funcione. Interpretó que el triunfo de Milei en 2023 respondió al rechazo al populismo y recordó que desde el PRO acompañaron ese proceso. Durante el plenario, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que el país atraviesa "un momento bisagra" y llamó a impulsar transformaciones profundas.Y María Eugenia Vidal proyectó que el partido volverá a ser protagonista en 2027.

 

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