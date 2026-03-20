"El PRO no nació solo para ganar una elección"

El expresidente Mauricio Macri reapareció ayer en un plenario del PRO y dejó definiciones sobre la relación del espacio con el gobierno de Javier Milei. Si bien reconoció diferencias, aseguró que no le darán "una excusa al populismo para volver" y remarcó que el partido "no nació solo para ganar una elección".

Agregó que "El PRO jamás va a ser un obstáculo al cambio. Y quiero ser muy claro: no vamos a hacer oposición, no vamos a boicotear ninguna ley que haga bien al país, no vamos a darle ninguna excusa al populismo para volver".

El encuentro reunió a unos 500 dirigentes, entre gobernadores, legisladores y referentes nacionales, con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria y empezar a delinear la estrategia rumbo a 2027. Macri destacó además que varios integrantes del actual Gabinete se formaron durante su gestión y lo consideró "un orgullo". En esa línea, sostuvo que las reformas duraderas requieren consensos amplios y un Estado que funcione. Interpretó que el triunfo de Milei en 2023 respondió al rechazo al populismo y recordó que desde el PRO acompañaron ese proceso. Durante el plenario, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que el país atraviesa "un momento bisagra" y llamó a impulsar transformaciones profundas.Y María Eugenia Vidal proyectó que el partido volverá a ser protagonista en 2027.