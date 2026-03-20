Qué decidió Educación con el alumno que llevó un machete

Un alumno de 14 años fue sorprendido con un machete dentro de su mochila al ingresar al colegio secundario vespertino Hipólito Yrigoyen, en el centro de la ciudad, y encendió nuevamente la alarma por la violencia en el ámbito escolar. El adolescente aseguró que estaba amenazado y llevó el arma como forma de defensa.

El hecho ocurrió la semana pasada, activó un protocolo contra la violencia (que implicó la presencia policial) y dejó al descubierto un contexto de alta vulnerabilidad social. "En la fila el preceptor detecta un bulto extraño en la mochila, lo hacen pasar a dirección, la abren y encuentran el machete", reconstruyó Susana Urdinez, mediadora educativa del programa UPACE, que intervino tras el episodio.

El propio alumno explicó a directivos por qué había llevado el arma. "Lo que verbaliza él es que está amenazado por gente de su barrio (vive en zona este)… y no tuvo mejor idea que traerse un machete", relató la especialista. Vale aclarar que el estudiante sale de clases a las 23.

Tras el incidente, en el que también actuaron organismos de minoridad, el machete quedó secuestrado. El alumno fue retirado por su abuelo, con quien convive. "Es muy duro… sin mamá, con problemas de consumo, el padre trabaja en la mina y vive con un abuelito de 85 años", describió Urdinez. Fue ese abuelo quien llegó a la escuela horas más tarde, en una escena que impactó al equipo directivo: "Apareció como a las 11 de la noche, tocando timbre en toda la cuadra para ver dónde estaba su nieto, no entendía nada".

Los pasos a seguir

Urdinez señaló que el alumno de primer año no fue expulsado, tampoco se dispuso una sanción formal. Hasta el lunes, no estaba asistiendo a clases porque se acordó con el abuelo esperar la llegada del padre, que trabaja en la mina. La escuela ya convocó al tutor (que volvía ayer martes) para mantener una reunión junto al adolescente y definir los pasos a seguir.

Desde la escuela y el Ministerio de Educación priorizan su continuidad en el sistema. Incluso, según el relato de la directora, el chico no mostró una actitud violenta al momento del hallazgo. "No hubo resistencia, al contrario, estaba muy tímido, muy retraído, muy avergonzado, con una actitud muy pasiva", detalló Urdinez. Y agregó: "Estaba muy avergonzado y con mucho miedo".

En ese sentido, la mediadora fue clara sobre el encuadre institucional: "La expulsión no existe ya. Hay una política de contención, de incorporación nuevamente al sistema educativo". Remarcó que, especialmente en casos de adolescentes, la prioridad es sostener la trayectoria escolar: "Estamos hablando de un chico de 14 años. La intención es incluirlo nuevamente, no dejarlo en la calle", insistió.

El caso remite inevitablemente a lo ocurrido hace un año en Villa Esmeralda, donde otro adolescente ingresó con un machete a una escuela y generó pánico entre compañeros y docentes. En esa oportunidad, el alumno continuó sus estudios a distancia.

Advierten de conflictos entre escuelas

El episodio de violencia no es aislado. Según Susana Urdinez, mediadora del programa UPACE, existen tensiones entre alumnos de los colegios Hipólito Yrigoyen (donde un alumno de 14 años llevó un machete a la escuela) y Benjamín Zorrilla, ambos ubicados en el centro de la ciudad, a pocas cuadras de distancia. "La directora del Zorrilla alertó que había problemas entre los chicos", señaló.

De hecho, el año pasado ya se habían registrado peleas entre grupos que se conocieron a través de redes sociales. En muchos casos, se trata de conflictos que se originan fuera del ámbito escolar. "A veces son cuestiones barriales que se trasladan a la escuela", agregó.

Frente a este escenario, Educación decidió avanzar con un abordaje conjunto entre ambas instituciones. "Se va a hacer un trabajo interinstitucional para que puedan conocerse y generar lazos", indicó. La estrategia incluirá instancias de diálogo y mediación para prevenir nuevos episodios.

El trabajo estará a cargo de UPACE (Unidad de Prevención y Abordaje de la Conflictividad Escolar), un equipo creado para reforzar al Programa de Orientación Escolar (POE). "Somos un equipo que viene a apoyar al POE", destacó Urdinez. La intervención no se limita a situaciones puntuales. "La mediación es preventiva, hay que adelantarse a los hechos de violencia", sostuvo. En ese marco, también se realizan capacitaciones y acompañamiento a docentes y directivos.

Para la especialista, el caso refleja un problema más profundo. "La violencia se aprende y estamos sumergidos en una sociedad absolutamente violenta. Todo impacta en la escuela", advirtió.