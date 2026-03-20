Por qué se celebra el Día de la Felicidad

Cada 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, con el objetivo de impulsar el bienestar en las sociedades y darle importancia y prioridad a este estado emocional.

La iniciativa proviene de un país asiático que considera que el modo de medir el progreso de sus habitantes no se relaciona sólo con el uso de indicadores económicos, sino también factores psicológicos y psicosociales.

Cuál es el origen del Día Internacional de la Felicidad

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció al 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad.

En su Asamblea General llevada a cabo el 20 de marzo de 2012, se decretó este día con el objetivo de "reconocer la relevancia de la felicidady el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno".

En este contexto, en 2015, la ONU aprobó una agenda con 17 objetivos de Desarrollo Sostenible que se interrelacionan entre sí y se consideran fundamentales para garantizar el bienestar y la seguridad: