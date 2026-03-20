BTS en vivo en Netflix: a qué hora verlo en Argentina y por qué será un evento histórico

El grupo surcoreano BTS ofrecerá el evento “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”, un espectáculo que marcará su regreso como formación completa tras casi cuatro años de pausa. El show se realizará en la Plaza Gwanghwamun, en Seúl, y simboliza el inicio de una nueva etapa en su carrera.

El concierto se enmarca en una estrategia global que combina música en vivo, streaming y lanzamiento de nuevo material, consolidando el regreso de una de las bandas más influyentes del mundo.

A qué hora es el concierto de BTS en Argentina

Para los fans argentinos, uno de los datos más buscados es el horario. El concierto comenzará a las 20 (hora de Corea del Sur), lo que equivale a las 8 de la mañana del sábado en Argentina.

Se trata de un horario clave que generará una alta conexión desde temprano, especialmente entre los seguidores del grupo en América Latina.

Dónde ver el show de BTS en vivo

El concierto será transmitido en vivo a nivel global a través de Netflix, disponible en más de 190 países. Para acceder, los usuarios deberán contar con una suscripción activa en la plataforma.

Este evento marca un hito, ya que es uno de los primeros shows en vivo del grupo con distribución masiva mediante streaming en una plataforma de este tipo.

Qué canciones tocará BTS y qué se espera del show

Durante el espectáculo, BTS presentará su nuevo álbum “ARIRANG”, lanzado el día previo, y se espera un repertorio que combine los nuevos temas con algunos de sus mayores éxitos.

Además, el show contará con un despliegue técnico de gran escala, con múltiples cámaras, escenario central y una producción diseñada para una audiencia global.

Cuánta gente se espera en el concierto en Seúl

La expectativa es masiva. Se estima que unas 20 mil personas asistirán al evento en la Plaza Gwanghwamun, mientras que cientos de miles seguirán el show desde zonas cercanas en Seúl.

A nivel global, el concierto apunta a convertirse en uno de los eventos musicales más vistos del año, impulsado por la enorme base de fans del grupo, conocida como ARMY.

RM estará presente pero con limitaciones

Uno de los puntos a tener en cuenta es la situación de RM, quien participará del concierto pero con movimientos limitados tras una reciente lesión.

Desde la organización confirmaron que su presencia estará adaptada para priorizar su recuperación, sin dejar de formar parte del esperado regreso.

Un show clave antes de la nueva gira mundial

El concierto en Seúl no solo representa un regreso simbólico, sino también el inicio de una nueva etapa que incluirá una gira mundial y nuevos contenidos audiovisuales.

En ese contexto, el evento funciona como punto de partida de una agenda que vuelve a posicionar a BTS en el centro de la escena global.

El dato clave para el fandom argentino

Para los seguidores del grupo, la información principal es clara: el sábado desde las 8 de la mañana BTS vuelve a los escenarios con un show en vivo que podrá verse desde Argentina.

El evento promete ser uno de los grandes hitos del año en la música internacional y concentra la atención de millones de fans en todo el mundo.

Más de BTS en Netflix

La colaboración entre BTS y Netflix no se limita al concierto en vivo. Según TUDUM, la plataforma también estrenará el documental BTS: THE RETURN el próximo 27 de marzo, una producción que mostrará el detrás de cámaras del regreso del grupo y el proceso creativo del álbum ARIRANG.

El filme está dirigido por Bao Nguyen y ofrecerá una mirada íntima a la reunión de los integrantes tras su pausa, así como a los desafíos y decisiones que marcaron esta nueva etapa.