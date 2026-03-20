Formación con impacto social: lanzan en Salta un curso de Asesora de Belleza orientado al cuidado de la piel y maquillaje

En muchas provincias del norte argentino, y especialmente en Salta, miles de mujeres enfrentan dificultades estructurales para acceder al empleo formal o generar ingresos propios. Frente a esta realidad, surge una iniciativa que apuesta a la formación como motor de cambio: el Curso de Asesora de Belleza con orientación en cuidado de la piel y maquillaje.

La propuesta que inicia en Abril de 2026, es impulsada por la Fundación Roberto Romero, en articulación con el Laboratorio LACA Salta y la especialista Ana Anzorena, con el objetivo de generar oportunidades reales de desarrollo personal y económico. “No se trata solo de un curso técnico, sino de una herramienta concreta de transformación social”, destacó Bettina Romero, presidenta de la institución.

Formación integral con salida laboral

Durante tres meses, mujeres de distintos barrios y localidades podrán capacitarse en un programa integral que combina teoría y práctica. La formación incluye conocimientos en cosmetología, diagnóstico de biotipos cutáneos, protocolos de tratamiento y técnicas de maquillaje profesional para diferentes ocasiones.

Desde la fundación, el programa se concibe como una política activa de inclusión. La institución aporta la coordinación general, la logística y el respaldo institucional que garantiza la continuidad y seriedad del proceso formativo.

El respaldo de una marca con trayectoria

Por su parte, el Laboratorio LACA Salta brinda el soporte académico y técnico. Con décadas de trayectoria en el desarrollo de cosmética profesional, la entidad provee contenidos, materiales y un equipo docente especializado que asegura la calidad pedagógica. Además, las alumnas trabajarán con productos del laboratorio durante las prácticas, lo que les permitirá adquirir experiencia real.

En este sentido, la licenciada Valeria Gómez, responsable de LACA Salta, destacó la importancia de la propuesta:

“Es un laboratorio con más de 70 años en el mercado, con presencia nacional e internacional. Este curso permite que las participantes accedan a conocimientos en cosmetología y maquillaje, con prácticas concretas y acompañamiento profesional. Además, tendrán la posibilidad de conocer los productos y, eventualmente, revender la línea, lo que representa una oportunidad económica real”.

La mirada profesional de Ana Anzorena

Uno de los aspectos más destacados del programa es la participación de Ana Anzorena, maquilladora profesional, auxiliar en cosmetría y analista de color con más de 25 años de trayectoria. Reconocida a nivel nacional e internacional, aporta su método propio adaptado a este enfoque social.

Su formación no solo aborda técnicas, sino también una visión integral de la belleza como herramienta de expresión, autoestima y salida laboral.

Herramientas concretas para emprender

Las estudiantes egresarán con herramientas concretas: técnicas de maquillaje social, uso adecuado de productos, creación de looks personalizados y correcciones faciales, entre otros contenidos clave. Esto les permitirá iniciar una actividad profesional desde sus hogares o proyectarse hacia nuevos desafíos dentro del campo de la estética.

“El objetivo es que cada participante pueda construir una salida laboral genuina. Cuando una mujer accede a formación de calidad, el impacto se multiplica en su familia y su comunidad”, remarcaron desde FUNDARA.

Datos del curso e inscripción

El curso tiene una duración de tres meses, se dicta de manera presencial en la ciudad de Salta y cuenta con cupos limitados. Incluye productos y materiales del laboratorio, mientras que las alumnas deben contar con sus propias herramientas de maquillaje.

Desde la organización invitan a la comunidad y a los medios a acompañar la iniciativa. “Creemos en una belleza que no solo se ve, sino que se construye con dignidad, trabajo y futuro”, concluyen.

Datos del curso:

• Duración: 3 meses

• Modalidad: Presencial

• Costo: $60.000 mensuales

• Cupos: limitados

• Materiales: incluye productos LACA (las alumnas deben llevar brochas, pinceles y esponjas)

• Dirección: General Güemes 1305 (teoría) y O’Higgins 441, planta baja (prácticas), Salta Capital

Las inscripciones ya se encuentran abiertas.

Para más información los interesados pueden ingresar al siguiente link: fundacionrromero.com.ar