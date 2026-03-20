Falleció Ernesto Cherquis Bialo, a los 85 años

El periodista uruguayo nacionalizado argentino Ernesto Cherquis Bialo, falleció este viernes a sus 85 años, luego de pasar por una internación de varios días, debido a una enfermedad.

Cherquis Bialo se destacó en el ámbito del deporte, se especializaba en boxeo, y trabajó en gran cantidad de medios desde 1962, incluyendo las radios Rivadavia y Splendid.

Entre sus obras se destacan dos libros biográficos: “Mi verdadera vida”, biografía del boxeador argentino campeón del Mundo Carlos Monzón, en 1976, y “Yo soy el Diego de la gente”, autobiografía testimonial de Diego Armando Maradona en la que colaboró con Daniel Arcucci, y juntos publicaron en el 2000.

Nació el 30 de septiembre de 1940 en Montevideo, aunque su trayectoria profesional se desarrolló íntegramente en Argentina.

Su camino en el periodismo comenzó en 1962 como pasante en el diario Clarín, pero su salto a la relevancia se produjo en marzo de 1963 al incorporarse a la revista El Gráfico. En esa redacción trabajó durante casi tres décadas, llegando a ocupar la dirección editorial entre 1982 y 1990. Bajo el seudónimo Robinson, escribió más de 1.200 artículos y cubrió eventos de magnitud global, incluyendo 144 peleas por títulos mundiales de boxeo, diversos Juegos Olímpicos y Mundiales de fútbol, donde entrevistó a figuras de la talla de Muhammad Ali, Pelé y Diego Maradona.

Tras su salida de El Gráfico, Cherquis Bialo mantuvo su vigencia en otros medios de comunicación. En radio, lideró el ciclo La Oral Deportiva por Radio Rivadavia entre 1994 y 2001, además de colaborar en emisoras como Splendid y Mitre.

Su presencia en televisión incluyó participaciones en programas como Tribuna Caliente y Polémica en los estadios, así como en el noticiero de Telefé.

Finalmente, entre 2008 y 2016, volcó su experiencia en el ámbito institucional al desempeñarse como Director de Medios y Comunicación de la AFA, cumpliendo funciones de vocero durante las presidencias de Julio Grondona y Luis Segura.