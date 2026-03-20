Orán: todos los casos de chikungunya detectados tienen antecedente de viaje a Bolivia

La aparición de casos de chikungunya en el norte de Salta encendió las alertas sanitarias en Orán, aunque hasta el momento no se confirmaron contagios autóctonos. Así lo aseguró el intendente Baltasar Lara Gros, quien explicó que todos los pacientes registrados tienen antecedentes de viaje a Bolivia, donde se registra un brote activo de la enfermedad.

En diálogo con Radio Salta, el jefe comunal detalló que el municipio trabaja de manera articulada con el hospital local, autoridades sanitarias y el área de Palúdica a nivel nacional. “Tenemos una mesa de trabajo donde coordinamos acciones durante todo el año, como descacharrado, visitas domiciliarias y controles preventivos”, indicó.

Según explicó, la situación más compleja se concentra en las zonas fronterizas, especialmente en áreas cercanas a Aguas Blancas y el departamento General San Martín. “Aquí en Orán entró el virus, pero en menor medida. Lo importante es que el 100% de los casos detectados corresponde a personas que viajaron a Bolivia. No podemos confirmar circulación local por ahora”, remarcó.

Ante cada caso sospechoso, el protocolo incluye operativos de bloqueo sanitario. Esto implica fumigaciones en el domicilio del paciente y en su entorno cercano, tanto familiar como laboral, además de intensificar las tareas de prevención en esos sectores. “Se trabaja de manera más profunda en esos lugares mientras seguimos con una segunda vuelta de descacharrado en toda la ciudad”, agregó.

Lara Gros destacó que el año pasado Orán no registró casos de dengue, un dato que calificó como “histórico”, aunque reconoció que el actual contexto regional obliga a reforzar las medidas. En ese sentido, insistió en la importancia de la prevención domiciliaria para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue, y suele provocar fiebre alta y fuertes dolores articulares. Por eso, desde el municipio reiteraron el