Cómo se vive el fin de semana largo en Salta: cerveza, colores, autos históricos y comida para todos los bolsillos

Salta se prepara para vivir un fin de semana largo con una agenda cargada de actividades que combinan cultura, gastronomía, música y propuestas al aire libre. Tanto salteños como turistas tendrán múltiples opciones para disfrutar sin necesidad de grandes gastos, en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los eventos más convocantes será el San Patricio Fest, que se realizará este sábado 21 en el Distrito Cultural Dino Saluzzi. La actividad comenzará a las 18 y se extenderá hasta las 2 de la madrugada, con entrada libre y gratuita. El festival reunirá a siete cervecerías artesanales y un productor de hidromiel, además de una variada oferta gastronómica y bandas en vivo durante toda la noche. Como incentivo adicional, habrá happy hour de 18 a 21, lo que promete una gran convocatoria en uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad.

Ese mismo sábado, desde las 16, el Paseo Ameghino será escenario de una propuesta diferente: el Festival Holi. Esta celebración tradicional de la India, que simboliza la llegada de la primavera y la unión entre las personas, incluirá tatuajes de henna, desfile de vestimenta típica, clases abiertas de danza y presentaciones artísticas. El momento más esperado llegará con el lanzamiento de polvos de colores, una experiencia colectiva que invita a participar activamente. Desde la organización recomiendan asistir con ropa blanca para vivir plenamente la actividad.

Para quienes buscan propuestas culturales e históricas, la explanada del Cabildo será el punto de encuentro con la exhibición de una réplica del Chevrolet Coupé 1940, vehículo emblemático vinculado a Juan Manuel Fangio. La muestra forma parte de una travesía nacional que recrea el histórico Gran Premio Internacional del Norte de 1940. El público podrá visitarla el sábado de 10 a 12 y el domingo de 18 a 20, en una experiencia pensada para toda la familia.

En paralelo, el Mercadito Evita se posiciona como una de las opciones más elegidas para disfrutar de la gastronomía local sin gastar de más. Ubicado en Leguizamón al 1600, este polo gastronómico ofrece una amplia variedad de platos que van desde empanadas y humitas hasta pizzas, hamburguesas y parrilladas. Durante el fin de semana largo habrá promociones y combos especiales, en un ambiente distendido ideal para grupos de amigos o familias.

Con estas propuestas, Salta reafirma su perfil como destino turístico y cultural, ofreciendo alternativas accesibles que combinan entretenimiento, identidad y experiencias para todos los gustos.