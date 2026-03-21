Caso "Kila" Gonza, el festival del descontrol

Faltantes de información clave sobre el manejo de fondos, documentación incompleta y obras públicas sin informes de avance marcaron una nueva jornada del juicio contra exfuncionarios de San Lorenzo.

El proceso se sigue contra el exintendente Ernesto Fernando "Kila" Gonza; el exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás; y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, imputados por delitos contra la administración pública.

Durante la audiencia, que se desarrolla ante un tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello, declararon cuatro testigos en el marco de la etapa de producción de pruebas.

Una de las exposiciones centrales fue la de una contadora jubilada de la Auditoría General de la Provincia (AGP), quien ratificó un informe de 2019 realizado para evaluar la transición entre la gestión saliente y la entrante. La profesional señaló que la comuna entregó información incompleta sobre su situación patrimonial.

Deudas, créditos y bienes

Según detalló, no se presentaron datos completos sobre deudas, créditos ni bienes, ni el estado de la Tesorería, lo que impidió conocer con precisión el manejo de fondos. Aunque se informaron las cuentas bancarias, no se entregaron registros de movimientos.

También prestó declaración el actual secretario de Gobierno del municipio, quien al momento del cambio de gestión se desempeñaba como secretario de Obras Públicas. El funcionario aseguró que no recibió informes sobre el estado de las obras y que debió reconstruir la situación con el personal del área.

Obra de luminarias

Entre los casos mencionados, destacó una obra de luminarias en San Lorenzo Chico que estaba paralizada sin explicación. Indicó que los materiales se encontraban disponibles, pero fue necesario reactivar el proceso mediante una nueva licitación para poder finalizarla.

Ernesto Gonza está imputado como autor de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función. Guaymás enfrenta cargos por peculado e incumplimiento de deberes, mientras que Aldo Gonza está acusado de peculado como partícipe necesario.