Celebración por el Día de San Patricio

En el marco de la celebración del Día de San Patricio, la ciudad de Salta se prepara para vivir una jornada especial con una nueva edición de San Patricio Fest 2026. La propuesta, organizada con el acompañamiento de la Municipalidad, invita a salteños y turistas a disfrutar de una experiencia única que combina cerveza artesanal, música en vivo y una variada oferta gastronómica.

El evento se desarrollará hoy, desde las 18 hasta las 2 de la mañana, en el Distrito Cultural "Dino" Saluzzi, consolidándose como una de las citas más convocantes del mes. Con entrada libre y gratuita, la iniciativa busca promover el trabajo de emprendedores locales y generar un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Durante la jornada, participarán siete cervecerías artesanales y un productor de hidromiel, además de múltiples propuestas gastronómicas. Subirán al escenario bandas en vivo durante toda la noche, garantizando un ambiente festivo pensado para compartir con amigos o en familia.

Por su parte, Leo Goldberg, uno de los organizadores, remarcó la trayectoria y el crecimiento de la propuesta: "Hace nueve años que venimos realizando eventos cerveceros. Este San Patricio reúne a todos los productores que quieren participar, con música durante toda la jornada y un fuerte acompañamiento a los emprendedores. Queremos que sea una verdadera fiesta".

La festividad de San Patricio promete una noche llena de música, sabores y celebración en uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad.