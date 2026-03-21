Colegio de Agua Negra: reponen el servicio eléctrico

El anexo del Colegio Secundario Nº 5010 Islas Malvinas, ubicado en el paraje Agua Negra, a unos 27 kilómetros de Chicoana, volvió a contar con suministro eléctrico tras una intervención técnica conjunta.

Especialistas del Ministerio de Educación, del Ente Regulador de los Servicios Públicos, de la Municipalidad de Chicoana, y de la empresa ESED inspeccionaron las instalaciones del establecimiento y detectaron problemas de configuración en el sistema de paneles solares. Luego de los trabajos realizados, el servicio fue restablecido con normalidad.

Sin conexión

El edificio, emplazado en una zona rural sin conexión a la red eléctrica convencional, funciona mediante energía solar, lo que implica ciertas limitaciones en el consumo. En ese marco, los técnicos brindaron capacitación al personal de la institución sobre el uso correcto del sistema, haciendo hincapié en evitar la conexión de artefactos de alto consumo, regular la carga de dispositivos y preservar el funcionamiento de las baterías.

Fallas técnicas y falta de mantenimiento fueron las causales de la situación y el reclamo de los padres de alumnos que llegaron a Radio Salta y desde donde se dispararon los mensajes.

El diputado provincial Enmanuel Ayon explicó que los inconvenientes tienen múltiples causas. Según detalló, el establecimiento fue entregado con las instalaciones correspondientes, pero durante un período prolongado no tuvo uso continuo, lo que afectó directamente el rendimiento de las baterías.

Uso frecuente

"Estos sistemas necesitan un uso periódico para mantenerse en funcionamiento. Al no tener actividad, las baterías se descargaron, algunas se sulfataron y perdieron capacidad", indicó.

Además, señaló que en su momento el municipio colaboró con la compra de nuevas baterías, aunque no llegaron a ser utilizadas correctamente. A esto se sumaron cuestiones administrativas: el establecimiento no estaba registrado formalmente como usuario de la empresa Esed, lo que dificultaba el mantenimiento regular del sistema.

Recarga solar

Tras el reciente relevamiento, la empresa dejó el sistema operativo y recomendó esperar varios días de buena radiación solar para lograr una carga óptima. También se indicó que el Ministerio de Educación deberá completar los trámites necesarios para incorporar al colegio como cliente formal del servicio técnico.

La intervención y solución para el caso llegó tras la exposición pública, luego de que los padres reclamaron por la falta de luz en el establecimiento en momentos que, con la época invernal, los chicos ingresan al establecimiento y no tienen luz natural.

El reclamo de estos padres de alumnos tomó estado público en medios locales, lo que motivó gestiones y la intervención de distintos organismos. El legislador Ayon participó activamente junto a vecinos en la búsqueda de una solución.

Con la reconfiguración del sistema y las nuevas indicaciones técnicas, el establecimiento volvió a funcionar con energía, aunque desde los organismos remarcaron la importancia del mantenimiento y el uso responsable para evitar que la situación se repita.

El caso del colegio de Agua Negra, ubicado sobre la ruta 33, a 27 kilómetros del acceso a Chicoana, es similar a las dificultades que enfrentan otras instituciones educativas en zonas alejadas, donde el acceso a servicios básicos depende de sistemas alternativos que requieren mantenimiento específico.