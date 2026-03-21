La morosidad de las familias se cuadruplicó

La morosidad en los créditos otorgados a familias registró un salto sin precedentes en el último año y encendió señales de alerta en el sistema financiero. Según datos del Banco Central, la irregularidad en este segmento pasó del 2,67% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026, lo que implica que prácticamente se cuadruplicó y alcanzó su nivel más alto en casi dos décadas.

El fenómeno se enmarca en un deterioro general del financiamiento al sector privado, cuya mora total llegó al 6,4% en enero, con subas tanto mensuales como interanuales. El incremento fue generalizado en todos los tipos de entidades financieras, aunque el impacto más fuerte se observó en los créditos a hogares.

Préstamos y tarjetas de crédito

Dentro de este segmento, los préstamos personales lideran el deterioro, con una morosidad que alcanzó el 13,2%, tras subir más de dos puntos en un solo mes. Las tarjetas de crédito también mostraron un fuerte incremento, al pasar del 9,3% al 11%, mientras que los créditos prendarios subieron al 6,3%.

En contraste, los créditos hipotecarios se mantuvieron relativamente estables, con una mora que apenas avanzó del 1,2% al 1,3%, lo que refleja un comportamiento más contenido en ese segmento.

El aumento de la mora se da en un contexto de tasas de interés todavía elevadas. En el caso de los préstamos personales, la tasa nominal anual promedió el 68,4% a comienzos de año.