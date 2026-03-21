Robaron choclos y dañaron una finca

Dos hombres de 30 y 33 años fueron imputados en Rosario de Lerma por sustraer choclos y provocar daños en una finca ubicada sobre la Ruta Provincial 23, en un hecho que generó perjuicios económicos al propietario del lugar.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó de forma provisional a ambos como coautores de los delitos de hurto simple y daños en concurso real.

La causa se inició a partir de la denuncia del dueño de la propiedad rural, quien advirtió la sustracción reiterada de choclos, además de destrozos en las plantaciones.

El hecho investigado ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando los acusados habrían ingresado sin autorización al predio y sustraído un total de 143 choclos.

Según consta en la investigación, empleados de la finca detectaron la presencia de personas dentro del cultivo y alertaron a la Policía. A partir de ese aviso, los efectivos lograron interceptar a los sospechosos en las inmediaciones, cuando transportaban bolsas con los elementos sustraídos, que fueron secuestrados.

Además, mediante una inspección ocular y registros fotográficos, se verificaron daños en las plantaciones, lo que agravó la situación de los imputados al provocar pérdidas económicas adicionales al denunciante.

La investigación continúa su curso mientras se evalúa el alcance de los daños ocasionados y la eventual responsabilidad penal de los acusados.

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