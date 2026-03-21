Gracias a la solidaridad Marianito podrá tener una silla de ruedas eléctrica

Gracias a la muestra de solidaridad de los vecinos de Metán, de otras localidades de Salta, y de otras provincias, se lograron juntar los fondos necesarios para que Mariano Santillán pueda obtener la silla de ruedas eléctrica que necesita para movilizarse.

Mariano es un adolescente de 14 años muy alegre y entusiasta, concurre a la Escuela Técnica 3133. No camina desde los 11 años cuando le diagnosticaron distrofia muscular de Duchenne (DMD) o distrofia muscular progresiva, una enfermedad hereditaria con un patrón de herencia de tipo recesivo ligado al cromosoma X que produce una deficiencia muscular progresiva y rápida que conduce a la discapacidad física.

Con el avance de la enfermedad tuvo que comenzar a utilizar una silla de ruedas y le hicieron dos cirugías en los tendones de Aquiles. El problema es que la silla que tiene actualmente está muy deteriorada y es la que utiliza en la casa y en el colegio.

“Con la rifa y las transferencias que me realizaron logramos recaudar $4.300.000 para comprar la silla que mi hijo necesita. Estoy muy agradecida con la gente de Metán, con mis familiares y personas de otras localidades de Salta y provincias. Me llamaron hasta desde Mar del Plata para hacer aportes en la campaña solidaria en la que hemos recibido el apoyo de los medios de comunicaciones”, dijo a El Tribuno, Carla Santillán, la mamá de Marianito.

“Con ese dinero vamos a poder comprar una silla mejor. La rifa sigue en venta y voy a hacer las rendiciones públicas correspondientes. El dinero que quede la gente quiere que lo utilice para comprar los medicamentos que Mariano necesita todos los meses y por los que actualmente tenemos que pagar el 40%”, destacó.

Una mujer sola y valiente

“Soy docente y solamente tengo siete horas, pero con eso tengo IPS, por eso hicimos un pedido con una fisiatra del hospital Materno Infantil, que le hizo una silla eléctrica a medida con todo lo que mi hijo necesita para movilizarse porque tiene poca fuerza en los brazos”, destacó.

La silla que la fisiatra le recomendó cuesta alrededor de $30 millones. “Pero hace un año que estamos con las gestiones con la obra social y no la podemos conseguir y el proceso de su enfermedad va avanzando”, remarcó la madre del adolescente.

“Somos una familia humilde. Vivimos en el barrio Las Delicias de Metán. Mi mamá tiene un lugar en el fondo y ahí estamos con Mariano porque yo soy una mamá soltera y el padre no se hace cargo desde hace varios años”, destacó Carla Santillán.