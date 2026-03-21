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Potrero de Díaz se prepara para el 13° festival de la Chicha

El evento se realizará el sábado 11 de abril en Chicoana con feria de productores, concurso de pial, almuerzo criollo, actividades tradicionales y un gran baile popular.
Sabado, 21 de marzo de 2026 12:12

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El próximo sábado 11 de abril, la localidad de Potrero de Díaz, en el departamento Chicoana, será escenario del 13° Festival de la Chicha y la Feria de los Pequeños Productores, una propuesta que combina tradición, cultura y producción local.

La jornada comenzará temprano, entre las 8 y las 8.45, con una mateada libre acompañada de bollo casero. A las 8.45 se realizará el izamiento del pabellón nacional y provincial, seguido a las 9 por una solemne misa en honor al Señor y la Virgen del Milagro, además de los gauchos difuntos de la comunidad.

Desde las 9.30 se llevará a cabo una campeada con hoja de coca, carneada de toro de yista y ofrenda a la Pachamama, en una clara muestra de las raíces culturales de la zona. A las 10 será el turno del tradicional casamiento de animales, una de las actividades más pintorescas del evento.

El cronograma continuará a las 10.15 con el inicio del concurso de pial, que contará con importantes premios en efectivo y la animación de Marina Castillo. A las 13 se desarrollará el almuerzo criollo con asado de cordero, acompañado de un espectáculo folclórico y el 13° concurso de la chicha, donde se premiará a los mejores productores.

Por la tarde, a las 15, seguirá el concurso de pial y a las 18.30 se realizará la entrega de premios a los ganadores. Finalmente, a partir de las 20, la jornada cerrará con un gran baile popular.

El evento es organizado por el Fortín Gauchos de Güemes “Santos Simón Gaspar” y busca revalorizar las tradiciones, fortalecer la identidad cultural y promover el trabajo de los pequeños productores de la región.

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