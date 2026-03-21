Exposición de la Policía en la Rural: habrá paseos a caballo gratis y actividades para toda la familia

El próximo domingo 23 de marzo se llevará a cabo una nueva edición de la “Exposición Institucional de Unidades Especiales” en la Sociedad Rural Salteña, con entrada libre y gratuita. La jornada se desarrollará de 9 a 19 en el predio ubicado sobre avenida Gato y Mancha 1460.

Entre las principales propuestas, se destaca que habrá paseos a caballo gratuitos, una de las actividades más esperadas por las familias. Además, el evento contará con exhibiciones de distintas divisiones como Seguridad Urbana, Canes, Bicicletas, Infantería, Caballería y Motoristas de Emergencia.

Durante la jornada también se instalarán stands informativos, se presentarán personajes institucionales y habrá artistas invitados, en una propuesta pensada para acercar el trabajo de las fuerzas a la comunidad de manera didáctica y recreativa.

La actividad fue reprogramada y se desarrollará con acceso sin costo, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un día al aire libre con múltiples opciones para grandes y chicos.