Rivadavia Banda Sur en emergencia por la crecida del Bermejo: continúan la asistencia aérea y evacuaciones

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La crecida del río Bermejo y las intensas lluvias en el norte de Salta mantienen en emergencia a Rivadavia Banda Sur, donde el Gobierno provincial intensificó los operativos de asistencia y evacuación. Ya se asistió a más de 500 familias, se realizaron 16 vuelos y fueron trasladadas 18 personas desde parajes aislados.

La situación en Rivadavia Banda Sur sigue afectando a numerosas comunidades de difícil acceso por el desborde del río Bermejo.

Ante este escenario, el Comité de Emergencia Climática, encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, coordinó un nuevo operativo aéreo para garantizar asistencia urgente a las familias afectadas.

Operativo aéreo para llegar a zonas aisladas

El despliegue se realizó en conjunto con la Dirección General de Aviación Civil y el Ministerio de Salud Pública, en lo que fue el tercer operativo aéreo en la zona.

Durante esta intervención:

Se realizaron 16 vuelos

Se entregaron más de 1.000 módulos alimentarios

Se asistió a más de 500 familias

Se brindó atención médica en territorio

Se evacuó a 18 personas

Estas acciones permitieron llegar a comunidades que permanecen aisladas por el estado de los caminos y las condiciones climáticas.

Parajes afectados por la emergencia

Los operativos alcanzaron a múltiples parajes de Rivadavia Banda Sur, entre ellos:

San Felipe, La Esperanza, Ciervo Cansado, Media Luna, Palmarcito, Mirador, San Luis, Destierro, Nueva Población, La Costa, Chañaral, Las Llaves, Campo Pañuelo y San Antonio.

En estos sectores, la asistencia se centró en garantizar alimentos, atención sanitaria y traslados para quienes decidieron abandonar las zonas afectadas.

Desde el inicio del periodo estival, ya se distribuyeron más de 4.600 módulos alimentarios en el municipio a través de distintos operativos territoriales.

Las autoridades señalaron que los trabajos continuarán de manera sostenida mientras persistan las condiciones de emergencia, con foco en la asistencia directa a las familias damnificadas.