Juventud Antoniana arrancó con todo el Federal A y así sigue su camino: los rivales, el fixture y la forma de disputa

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Tras la gran victoria de Juventud Antoniana por 3 a 1 frente a Sarmiento, en Resistencia, el equipo dirigido por Germán Noce comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Federal A, un certamen largo y exigente que otorga dos ascensos directos a la Primera Nacional.

El santo integra la Zona 2, donde disputará 16 partidos en la primera etapa (en un total de 18 fechas, con dos jornadas libres), con el claro objetivo de meterse entre los cuatro primeros. Finalizar en ese lote no solo le permitirá seguir en carrera por el primer ascenso, sino que además asegurará su permanencia en la categoría. En caso contrario, deberá disputar la Reválida en busca del segundo ascenso.

Entre sus rivales aparecen viejos conocidos como Sarmiento de Resistencia -al que venció el viernes, San Martín de Formosa, Sarmiento de La Banda, Boca Unidos de Corrientes, Sol de América y Bartolomé Mitre de Posadas, además de los nuevos integrantes: Tucumán Central y Defensores de Puerto Vilelas, provincia de Chaco.

El próximo compromiso será especial: Juventud Antoniana debutará como local el próximo fin de semana ante Sol de América de Formosa, y en la tercera jornada tendrá libre. La primera etapa del torneo (es decir, las 18 fechas) se extenderá hasta el 19 de julio.

Juventud ya conoce gran parte del camino y sus primeros rivales para intentar regresar a la Primera Nacional, luego de 20 años.

Los rivales del santo - Zona 2

Juventud Antoniana

Tucumán Central

San Martín (F)

Sol de América (F)

Sarmiento de Resistencia

Defensores de Puerto Vilelas

Sarmiento de La Banda

Bartolomé Mitre

Boca Unidos

El fixture de Juventud Antoniana

Fecha 1 (22 de Marzo)

Sarmiento (Resistencia) - Juventud Antoniana (Salta)

Boca Unidos (Corrientes) - Sarmiento (La Banda)

Tucumán Central - Bartolomé Mitre (Posadas)

San Martín (Formosa) - Defensores (Puerto Vilelas)

LIBRE: Sol de América (Formosa)

Fecha 2 (29 de Marzo)

Defensores - Tucumán

Mitre - Boca Unidos

Sarmiento (LB) - Sarmiento (R)

Juventud Antoniana - Sol de América

LIBRE: San Martín

Fecha 3 (5 de Abril)

Sol de América - Sarmiento (LB)

Sarmiento (R) - Mitre

Boca Unidos - Defensores

Tucumán - San Martín

LIBRE: Juventud Antoniana

Fecha 4 (12 de Abril)

San Martín - Boca Unidos

Defensores - Sarmiento (R)

Mitre - Sol de América

Sarmiento (LB) - Juventud Antoniana

LIBRE: Tucumán Central

Fecha 5 (19 de Abril)

Juventud Antoniana - Mitre

Sol de América - Defensores

Sarmiento (R) - San Martín

Boca Unidos - Tucumán

LIBRE: Sarmiento (LB)

Fecha 6 (26 de Abril)

Tucumán - Sarmiento (R)

San Martín - Sol de América

Defensores - Juventud Antoniana

Mitre - Sarmiento (LB)

LIBRE: Boca Unidos

Fecha 7 (3 de Mayo)

Sarmiento (LB) - Defensores

Juventud Antoniana - San Martín

Sol de América - Tucumán

Sarmiento (R) - Boca Unidos

LIBRE: Mitre

Fecha 8 (10 de Mayo)

Boca Unidos - Sol de América

Tucumán - Juventud Antoniana

San Martín - Sarmiento (LB)

Defensores - Mitre

LIBRE: Sarmiento (R)

Fecha 9 (17 de Mayo)

Mitre - San Martín

Sarmiento (LB) - Tucumán

Juventud Antoniana - Boca Unidos

Sol de América - Sarmiento (R)

LIBRE: Defensores

Fecha 10 (24 de Mayo)

Juventud Antoniana - Sarmiento (R)

Sarmiento (LB) - Boca Unidos

Bartolomé Mitre - Tucumán Central

Defensores (PV) - San Martín (F)

LIBRE: Sol de América (F)

Fecha 11 (31 de Mayo)

Tucumán - Defensores

Boca Unidos - Mitre

Sarmiento (R) - Sarmiento (LB)

Sol de América - Juventud Antoniana

LIBRE: San Martín

Fecha 12 (7 de Junio)

Sarmiento (LB) - Sol de América

Mitre - Sarmiento (R)

Defensores - Boca Unidos

San Martín - Tucumán

LIBRE: Juventud Antoniana

Fecha 13 (14 de Junio)

Boca Unidos - San Martín

Sarmiento (R) - Defensores

Sol de América - Mitre

Juventud Antoniana - Sarmiento (LB)

LIBRE: Tucumán Central

Fecha 14 (21 de Junio)

Mitre - Juventud Antoniana

Defensores - Sol de América

San Martín - Sarmiento (R)

Tucumán - Boca Unidos

LIBRE: Sarmiento (LB)

Fecha 15 (28 de Junio)

Sarmiento (R) - Tucumán

Sol de América - San Martín

Juventud Antoniana - Defensores

Sarmiento (LB) - Mitre

LIBRE: Boca Unidos

Fecha 16 (5 de Julio)

Defensores - Sarmiento (LB)

San Martín - Juventud Antoniana

Tucumán - Sol de América

Boca Unidos - Sarmiento (R)

LIBRE: Mitre

Fecha 17 (12 de Julio)

Sol de América - Boca Unidos

Juventud Antoniana - Tucumán

Sarmiento (LB) - San Martín

Mitre - Defensores

LIBRE: Sarmiento (R)

Fecha 18 (19 de Julio)

San Martín - Mitre

Tucumán - Sarmiento (LB)

Boca Unidos - Juventud Antoniana

Sarmiento (R) - Sol de América

LIBRE: Defensores

Las otras zonas del Federal A 2026

Zona 1: El Linqueño, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Independiente, Douglas Haig, Escobar FC, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Sportivo AC, 9 de Julio y Sportivo Belgrano.

Zona 3: Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán Las Heras, AC. San Martín, FADEP, Juventud Unida Universitario, Costa Brava, Atenas y Deportivo Argentino.

Zona 4: Germinal, Guillermo Brown, Sol de Mayo, Olimpo, Villa Mitre, Santamarina, Círculo Deportivo, Alvarado y Kimberley.

La forma de disputa del Federal A 2026

El primer ascenso se pondrá en juego luego de cinco fases. Las dos primeras se disputarán en zonas con sistema de puntos. La segunda fase estará integrada por los 18 clubes clasificados de la primera fase, divididos en dos zonas de nueve equipos cada una (A y B). La Zona A estará compuesta por los equipos ubicados del 1° al 5° de la Zona 1, y del 1° al 4° de la Zona 2, donde participa Juventud Antoniana. La Zona B incluirá a los clasificados del 1° al 4° de las Zonas 3 y 4, más el mejor quinto.

Clasificarán a la Tercera Fase los cuatro mejores de cada zona, mientras que los restantes disputarán la Reválida.

Desde la Tercera Fase en adelante, el torneo se jugará en formato de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta hasta la final. El campeón logrará el primer ascenso a la Primera Nacional 2027.

Reválida y descenso

La Reválida, por su parte, se jugará en seis etapas. La primera será en zonas y luego se definirá mediante play-offs, con ventaja deportiva para los mejores equipos ubicados. El ganador de la sexta etapa obtendrá el segundo ascenso.

En cuanto al descenso, se determinará mediante tablas de promedios para la zona A, y tabla general de puntos para la zona B, luego de finalizada la primera etapa de la Reválida. En cada tabla se sumarán los puntos de la Primera Fase más los puntos de la Primera Etapa de la Reválida). Acá, los dos peores equipos de cada tabla general perderán la categoría (4 descensos).

Por eso, para evitar complicaciones, Juventud Antoniana necesita finalizar entre los primeros cuatro de la fase inicial, un objetivo que le permitiría seguir soñando en grande y dejar atrás definitivamente dos décadas de lucha por regresar a los primeros planos del fútbol argentino.