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Internacionales

El sur de Israel bajo fuego: ataques con misiles iraníes dejan decenas de heridos en Arad y Dimona

Tras el impacto de proyectiles balísticos en zonas urbanas, los servicios de emergencia de Israel activaron operativos de magnitud para asistir a las víctimas.
Sabado, 21 de marzo de 2026 20:05

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Durante una nueva ola de ataques de Irán hacia Israel, varios misiles iraníes impactaron en zonas residenciales de dos ciudades de Israel y hay al menos 87 heridos.

Según el reporte de los servicios de emergencia de Israel, se desplegaron operativos sanitarios de magnitud para asistir a las víctimas, quienes presentan cuadros de diversa consideración.

 

 

El impacto no solo afectó a civiles, sino que provocó destrozos estructurales en múltiples edificios de la zona sur.

En este contexto, se confirmó que alrededor de 42 personas resultaron heridas este sábado tras el impacto de un misil balístico iraní en la ciudad de Arad. Este ataque se produjo apenas horas después de otra ofensiva similar contra la localidad de Dimona, donde los lanzamientos dejaron un saldo de 45 heridos.

La jornada, marcada por la violencia en los distritos meridionales, mantiene en alerta máxima a los equipos de rescate, quienes continúan trabajando entre los escombros de las áreas urbanas más afectadas por los proyectiles de largo alcance.

 

 

 

 

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