Ucrania intensifica los ataques en Rusia

La guerra entre Ucrania y Rusia sumó un nuevo capítulo de alta intensidad con ataques cruzados que volvieron a impactar tanto en infraestructura estratégica como en zonas civiles. Kiev aseguró ayer haber bombardeado una refinería de petróleo en la región rusa de Sarátov, clave para el abastecimiento de combustible del aparato militar de Moscú.

El Estado Mayor General de Ucrania informó que el ataque se realizó durante la noche y tuvo como objetivo una instalación que procesa petróleo y produce combustibles y lubricantes para el Ejército ruso.

Señalaron que el impacto provocó daños en una unidad de procesamiento secundario y en un tanque de almacenamiento.

La refinería de Sarátov, una de las más antiguas de Rusia, alcanzó en 2023 un volumen de procesamiento de 4,8 millones de toneladas, lo que la posiciona como un nodo relevante dentro del sistema energético vinculado al aparato bélico ruso.

Ofensiva de Rusia

En paralelo, Rusia denunció una ofensiva masiva con drones ucranianos. Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la misma noche fueron derribados 283 drones de ala fija sobre al menos 15 regiones del país, una cifra que multiplica por diez la registrada en la jornada anterior.

La agencia estatal TASS informó además que dos civiles resultaron heridos en la región de Sarátov.

Los ataques también dejaron víctimas fatales en otras zonas fronterizas. En la región de Briansk, un civil ruso murió tras el impacto de un dron kamikaze en la localidad de Demianka.

El gobernador Alexandr Bogomaz confirmó el hecho y detalló que el ataque también causó daños en un edificio administrativo y en maquinaria agrícola.

"El Ejército ucraniano atacó con drones kamikaze la localidad de Demianka. A consecuencia del bárbaro ataque, lamentablemente, murió un civil", escribió en su cuenta de la red de mensajería rusa MAX.

En Bélgorod

La situación se repitió en Bélgorod, una de las regiones más golpeadas por los ataques ucranianos. Allí, al menos dos mujeres murieron y otra resultó gravemente herida tras un bombardeo de artillería que impactó sobre una institución pública en la localidad de Smoródino.

El ataque también provocó incendios y daños estructurales, mientras los equipos de emergencia trabajaban entre escombros en condiciones complicadas por la persistente actividad de los drones.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, indicó que la mujer herida fue trasladada en estado crítico tras sufrir múltiples lesiones por esquirlas. Además, advirtió que podría haber más víctimas atrapadas bajo los restos del edificio afectado.

Las regiones fronterizas rusas, especialmente Bélgorod, son escenario cotidiano de ataques con drones de corto y largo alcance, así como de bombardeos de artillería. Frente a este escenario, el presidente Vladímir Putin ordenó avanzar en la creación de una zona de seguridad a lo largo de la frontera para contener las incursiones.

La guerra ha entrado en una fase de desgaste con operaciones cada vez más profundas sobre territorio ruso y un aumento de los ataques que afectan tanto a infraestructura crítica como a la población civil, sin señales claras de desescalada en el corto plazo.