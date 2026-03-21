Universitario apabulló en el Huaico a Santiago Rugby

El servicio meteorológico no lo pronosticó, pero hubo una "tormenta" de tries en la zona del Huaico, luego de que Universitario RC aplastara como local a Santiago Rugby, tanto en la categoría Intermedia como así también en la Primera, en una tarde cargada de emoción por el Día Mundial del Síndrome de Down.

Foto: Pablo Oriz



Y lo cierto es que Santiago Rugby es un equipo con más corazón que juego y eso se vio reflejado en la Intermedia, en donde el local le ganó 122 a 7.

Por su parte la Primera División de Universitario logró imponerse por 83 a 5 al conjunto santiagueño.

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El emotivo homenaje

Ayer se celebró, entre algunas fechas importantes, el Día Mundial del Síndrome de Down y el club Universitario no fue ajeno y junto a la Fundación Yuchanes homenajeó a un grupo de sus jugadores.

De esta manera se realizó un partido frente a Yuchanes XV, el equipo de chicos con distintas capacidades, que, bajo la supervisión de sus principales autoridades, Raúl Benedicto y Gabriel Solimano, disfrutaron de una gran tarde con la ovalada.

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"!Le agradecemos a Universitario que nos permite, en la figura de Raúl Maza, no solo entrenar en el predio sino además ser parte del club y hoy puedan mostrarse y jugar. Es importante porque los chicos necesitan esto, la contención en un deporte que sí se los contiene", resaltó Solimano.

Por su parte, Benedicto, el presidente de la Fundación, destacó que "esto es partida doble, primero por los chicos en este día tan especial y lo otro es el reconocimiento que le hacen a los chicos por su capacidad de jugar, por su fuerza de voluntad para poder estar jugando y superarse día a día".

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En ese sentido al consultarle sobre las necesidades inmediatas de la Fundación, Benedicto resaltó que "necesitamos muchas cosas, pero en la medida de lo posible es que los padres se sumen, que no tengan miedo de jugar rugby".

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"Los chicos son muy cuidados en este deporte. Y después en el correr de los tiempos, a través de nosotros vayamos publicitando, vamos a conocer qué es lo que necesitamos de los apoyos", concluyó. (Pablo Oriz)