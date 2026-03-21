Temporal y tragedia: un muerto en Córdoba

Las primeras tormentas del otoño provocaron destrozos en varias ciudades del país y dejaron un saldo trágico en Córdoba, donde un joven de 29 años murió tras ser arrastrado por la correntada de un arroyo en medio del fuerte temporal.

El episodio ocurrió en la madrugada de ayer en el paraje La Pampa, en el departamento Totoral. La víctima viajaba junto a un amigo desde Ascochinga cuando intentaron cruzar un curso de agua que había crecido por las lluvias. El acompañante intentó ayudarlo, pero la fuerza del caudal lo superó y el joven desapareció.

Durante varias horas, bomberos, policías y equipos especializados desplegaron un operativo de búsqueda en condiciones adversas. Finalmente, el cuerpo fue hallado al mediodía, a unos 150 metros del lugar donde había sido visto por última vez. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Jesús María.

El temporal no solo golpeó a Córdoba. En Rosario, la lluvia alcanzó los 127 milímetros en pocas horas, un volumen que, según Protección Civil, equivale a lo que suele llover en varias jornadas. "Cayó en un solo episodio lo que normalmente se distribuye en cuatro o cinco lluvias", explicó el funcionario Gonzalo Ratner.

En la provincia de Buenos Aires, La Plata fue uno de los puntos más afectados. En el barrio Los Hornos, un árbol cayó sobre una camioneta y golpeó a una mujer que caminaba por la zona, quien debió ser trasladada al hospital con heridas.

También hubo complicaciones en la Ciudad de Buenos Aires, donde el viento provocó la caída de ramas y obligó a intervenir en distintos puntos, y en el área metropolitana, donde los cortes de energía afectaron a más de 35 mil usuarios.

En Mar del Plata, Defensa Civil atendió más de 30 reclamos por árboles caídos, postes dañados y la voladura parcial de techos, mientras que en Santa Fe y otras localidades se registraron anegamientos y problemas en los servicios.

El temporal, acompañado por ráfagas intensas y abundante caída de agua, marcó el inicio del otoño con un impacto generalizado en varias regiones.