Catorce muertos en un incendio en Corea del Sur

Las autoridades de Corea del Sur informaron ayer que 14 personas perdieron la vida tras incendiarse la víspera una planta de componentes automotrices en la ciudad de Daejeon, en el centro del país, incidente que causó además más de medio centenar de heridos, muchos de ellos de gravedad.

Los equipos de rescate recuperaron tras arduas horas de trabajo los restos de la undécima víctima mortal entre los escombros de la fábrica calcinada y comunicaron que todavía buscaban a otras tres personas, según recogió la agencia de noticias Yonhap.

Horas más tarde, informaron de que habían hallado sin vida los cuerpos de los tres desaparecidos.

Sesenta heridos

El incidente, ocurrido el viernes alrededor de las 13:17 hora local (4:17 GMT), dejó además cerca de 60 heridos –entre ellos dos bomberos–, 35 de ellos de gravedad.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, se acercó al lugar de los hechos para inspeccionar las labores de búsqueda y rescate y reunirse con las familias de los fallecidos y las víctimas.

Posteriormente, visitó en un hospital cercano a personas que resultaron heridas en el incendio.

Un total de 170 trabajadores se encontraban dentro de la planta cuando las llamas, que se propagaron rápidamente, asolaron el edificio.

Por temor a que se derrumbara la estructura, los bomberos no pudieron ingresar en la fábrica al inicio de las labores de extinción del incendio, que se complicaron por la presencia de 200 kilogramos de sodio dentro de las instalaciones.