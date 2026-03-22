PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
22 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Rugby Liga del Norte Grande
Fotomultas
Tartagal
Crimen en Santa Lucía
Tartagal
Barrio San Calixto
concierto
Salud
Unión Cívica Radical
Fiesta del Choclo Capia
Rugby Liga del Norte Grande
Fotomultas
Tartagal
Crimen en Santa Lucía
Tartagal
Barrio San Calixto
concierto
Salud
Unión Cívica Radical
Fiesta del Choclo Capia

DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Catorce muertos en un incendio en Corea del Sur

Tuvo lugar en una planta automotriz. Hay 60 heridos.
Domingo, 22 de marzo de 2026 00:00

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Las autoridades de Corea del Sur informaron ayer que 14 personas perdieron la vida tras incendiarse la víspera una planta de componentes automotrices en la ciudad de Daejeon, en el centro del país, incidente que causó además más de medio centenar de heridos, muchos de ellos de gravedad.

Los equipos de rescate recuperaron tras arduas horas de trabajo los restos de la undécima víctima mortal entre los escombros de la fábrica calcinada y comunicaron que todavía buscaban a otras tres personas, según recogió la agencia de noticias Yonhap.

Horas más tarde, informaron de que habían hallado sin vida los cuerpos de los tres desaparecidos.

Sesenta heridos

El incidente, ocurrido el viernes alrededor de las 13:17 hora local (4:17 GMT), dejó además cerca de 60 heridos –entre ellos dos bomberos–, 35 de ellos de gravedad.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, se acercó al lugar de los hechos para inspeccionar las labores de búsqueda y rescate y reunirse con las familias de los fallecidos y las víctimas.

Posteriormente, visitó en un hospital cercano a personas que resultaron heridas en el incendio.

Un total de 170 trabajadores se encontraban dentro de la planta cuando las llamas, que se propagaron rápidamente, asolaron el edificio.

Por temor a que se derrumbara la estructura, los bomberos no pudieron ingresar en la fábrica al inicio de las labores de extinción del incendio, que se complicaron por la presencia de 200 kilogramos de sodio dentro de las instalaciones.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD