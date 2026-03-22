Fiesta del Choclo Capia hoy en la Quebrada del Toro

La comunidad de la Quebrada del Toro vivirá hoy domingo 22 una de sus celebraciones más representativas: la Fiesta del Choclo Capia, un evento que combina tradición, producción agrícola y cultura popular en el paraje Gobernador Solá, ubicado sobre la ruta nacional 51, a la altura del Km 69.

Desde las primeras horas de la mañana, productores y familias de la zona se reunirán para ofrecer hortalizas, frutas frescas y una amplia variedad de comidas regionales, en una jornada que también contará con espectáculos musicales y actividades pensadas para compartir en comunidad. El gran protagonista será el choclo capia, variedad típica de los Valles de Altura, reconocida por su sabor y valor cultural.

El choclo capia no es solo un alimento, sino un símbolo de la identidad productiva y cultural de las comunidades. Su cultivo, heredado de generaciones, forma parte de un sistema agrícola adaptado a las condiciones de altura, donde predomina la pequeña producción familiar.

En ese sentido, la fiesta no solo apunta a la celebración, sino también a visibilizar el trabajo de los productores locales, muchos de los cuales dependen de estas instancias para comercializar sus productos sin intermediarios y fortalecer sus economías.

Ubicada en el corredor hacia la Puna, la Quebrada del Toro se consolidó en los últimos años como un destino emergente para el turismo rural y comunitario. Eventos como la Fiesta del Choclo Capia buscan potenciar ese perfil, atrayendo visitantes y generando movimiento económico en la zona.

Además, estas celebraciones forman parte de un calendario de fiestas populares que se replican en distintas localidades del interior salteño, con el objetivo de revalorizar productos autóctonos y sostener tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de la provincia.