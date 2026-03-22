Radicales, en la búsqueda de referentes territoriales

El radicalismo mantuvo el viernes último un encuentro en la localidad de San Lorenzo que reunió a representantes de distintas corrientes del partido en un clima de unidad y perspectivas hacia el futuro. Según destacaron los participantes, se trató de un encuentro "nunca visto", en el que confluyeron sectores diversos sin protagonismos personales y con el objetivo de reconstruir una agenda común.

Del encuentro participaron dirigentes provenientes de distintos puntos de la provincia, lo que permitió ampliar el debate y dar mayor representatividad a las distintas realidades territoriales del radicalismo salteño.

Uno de los ejes centrales fue la necesidad de fortalecer la representación territorial del partido, en línea con experiencias como las de Mendoza, Santa Fe y Chubut. En ese sentido, se planteó la importancia de recuperar la mística radical a través de la participación de dirigentes jóvenes y una mayor presencia en los municipios.

Durante la reunión también se analizaron las dificultades internas que atraviesa la Unión Cívica Radical, en particular la falta de representación plena del interior en el Comité Nacional. Algunos dirigentes cuestionaron que históricamente el partido haya sido conducido desde Buenos Aires, con escasa participación de las provincias.

Críticas al Gobierno

Además, se abordó la situación del país, en un contexto que describieron como de "desorientación" generalizada en la ciudadanía. Sin embargo, coincidieron en que el encuentro dejó una señal positiva: la voluntad de los distintos sectores de involucrarse y trabajar en la construcción de alternativas.

"Había una clara intención de búsqueda de caminos y de soluciones", señalaron tras la reunión, y destacaron que, hacia el final, todos los presentes compartían la necesidad de avanzar en un proceso de reconstrucción política.

Como conclusión, los dirigentes acordaron continuar el trabajo conjunto y sostener instancias de diálogo para fortalecer al partido, con la mirada puesta en ampliar su base territorial y recuperar protagonismo en el escenario político nacional.

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