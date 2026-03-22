Restringen la lista de oradores por la ley de Glaciares

La Cámara de Diputados realizará el miércoles y jueves próximos dos Audiencias Publicas sobre la reforma de la ley de Glaciares, en un trámite que La Libertad Avanza (LLA) limitó a 400 de los 100 mil expositores anotados en medio de los reclamos de la oposición para ampliar la cantidad de participantes y de las organizaciones ambientalistas.

La audiencias se efectuarán en dos jornadas: una presencial el miércoles 25 y otra virtual el 26, que no estarán exentas de conflictos ya que, además de restringir la cantidad de oradores, se estableció que podrán concurrir solo los 66 diputados de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, y dos asesores por bloque, según fuentes legislativas.

También está pendiente lo que sucederá con la medida cautelar presentada ante la Justicia por la organización ambientalista Greenpeace para que el Congreso garantice la participación "oral", puede ser presencial o virtual, de los 100 mil inscriptos, y que recayó en el juzgado de Enrique V. Lavié Pico.

Si el juez ordena garantizar la participación de los 100 mil inscriptos, las audiencias tendrían que extenderse 500 días si exponen 200 en cada jornada.

El proyecto genera rechazo en un sector de la oposición y su sanción es reclamada por un grupo de gobernadores aliados para flexibilizar las restricciones vigentes para captar inversiones millonarias en megaminería e hidrocarburos, y que despierta preocupación en las organizaciones ambientalistas.

Al establecerse el mecanismo de participación de solo 400 de los 100 mil inscriptos en forma presencial o virtual, la mayoría deberá hacerlo por escrito o través de un video.