Silvina Galdeano trabaja de manera incansable en la danza

Con más de 41 años de trayectoria en la enseñanza de la danza, el estudio de danzas de Silvina Galdeano sostiene una propuesta formativa sólida y comprometida, orientada al desarrollo técnico, artístico y humano de sus alumnos, acompañando a generaciones de bailarines en su crecimiento dentro y fuera del escenario.

"El estudio ofrece una formación integral en diferentes disciplinas: danzas clásicas (ballet), modern jazz, danza urbana, neoclásico y PBT (Progressing Ballet Technique). Las clases están organizadas por edades y niveles, recibiendo alumnas y alumnos a partir de los 4 años, acompañándolos en cada etapa de su crecimiento artístico. A lo largo del año, el estudio desarrolla una intensa actividad formativa y creativa que culmina con "Danza Vida", el tradicional espectáculo anual que se presenta en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. Esta gran producción reúne a todos los grupos del estudio y celebra el talento, la disciplina y la pasión por la danza, destacando también la graduación de nuevas profesoras en danzas clásicas y jazz", aseguró la profesora Galdeano.

Gran parte de su vida

Galdeano es una reconocida profesora y directora de danza en la ciudad . Su estudio, se ha consolidado como un referente de la danza en Salta, formando generaciones de bailarines con excelencia técnica, sensibilidad artística y amor por el arte.

Silvina Galdeano junto a uno de los profesores.

Ella inició su camino junto a la reconocida maestra Miriam Pedrazzoli, de quien fue egresada y con quien dio sus primeros pasos como docente. Desde entonces, su labor se ha caracterizado por una mirada pedagógica que trasciende la formación técnica, promoviendo en sus alumnas una experiencia artística integral y una proyección amplia del mundo de la danza.

En Nueva York

En este marco, desde el Estudio de Danzas Silvina Galdeano se organizaron viajes de perfeccionamiento a la ciudad de Nueva York, brindando a las alumnas la posibilidad de tomar clases y entrenar con destacados bailarines y maestros de compañías de prestigio internacional como el New York City Ballet y el American Ballet Theatre. Estas experiencias formativas permitieron el contacto directo con referentes de la danza clásica y contemporánea, ampliando horizontes artísticos y fortaleciendo la formación profesional de quienes acuden a su estudio.

Asimismo, el estudio contó con instancias de formación junto a reconocidos maestros internacionales como "Royal Calvin III, bailarín principal del American Ballet Theatre; Ask la Cour y Giovanni Villalobos", ex bailarín del New York City Ballet y actual formador de intérpretes y repertorios de coreógrafos contemporáneos de relevancia mundial.

Desde el estudio se informa que continúan abiertas las inscripciones para este 2026. Dirección: Alsina 217, contacto en el teléfono: 2426687. Instagram: @silvinagaldeanodanzas.