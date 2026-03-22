Sin transporte en una de las ciudades más importantes de la provincia

La ciudad de Tartagal, la segunda en importancia de la provincia y cabecera del departamento San Martín, permanece desde hace semanas prácticamente sin transporte público de pasajeros, en un escenario que expone la fragilidad del sistema y deja a miles de vecinos sin un servicio esencial.

La cabecera del departamento San Martín atraviesa una crisis inédita en la movilidad urbana, con miles de usuarios afectados, tarifas descontroladas y un sistema que deriva hacia una desregulación de hecho sin respuestas oficiales.

La crisis se desató cuando la empresa 13 de Junio, que operaba gran parte de las líneas urbanas decidió abandonar el servicio de manera unilateral desde el pasado mes de enero, argumentando falta de rentabilidad. Como condición para continuar, había exigido al municipio un subsidio mensual de 60 millones de pesos, planteo que no prosperó y terminó por paralizar el sistema.

Alternativas informales

Desde entonces, la ciudad quedó sumida en una suerte de "desregulación de facto". Sin colectivos, los usuarios comenzaron a volcarse a alternativas informales como remises, taxis compartidos y motos, lo que derivó en un marcado descontrol de tarifas y en un aumento de los riesgos para quienes necesitan movilizarse a diario.

La situación golpea especialmente en un contexto de creciente demanda, con el inicio del ciclo lectivo y condiciones climáticas adversas que complican aún más los traslados. En una ciudad extensa, donde gran parte de la población depende del transporte público para trabajar o estudiar, la falta de servicio profundiza desigualdades y limita la vida cotidiana.

Transporte desarticulado

De acuerdo con referentes del sector, el sistema de transporte urbano en Tartagal quedó prácticamente desarticulado: empresas que quebraron, otras que abandonaron el servicio y una cobertura mínima sostenida con pocas unidades, principalmente en zonas vulnerables y comunidades originarias.

Mientras tanto, el silencio oficial agrava la incertidumbre. Desde la comuna no hubo comunicaciones formales sobre el estado de las gestiones, aunque trascendió que se mantienen aciones con posibles prestadoras para restablecer, al menos de manera provisoria, un servicio que conecte de norte a sur la ciudad.

El Concejo debe tratar el tema

El tema comenzaría a tener definiciones institucionales a partir del 1 de abril, cuando el Concejo Deliberante de la ciudad de Tartagal retome sus sesiones ordinarias. Allí se deberá resolver si se avanza con un nuevo llamado a licitación, con rediseño de recorridos, o si se opta por formalizar un esquema de desregulación.

En ese marco, también crecen las críticas hacia la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), a la que empresarios del sector acusan de mantener una mirada centralista que desatiende las problemáticas del interior provincial.

La postal actual de Tartagal refleja una crisis estructural: una ciudad clave del norte salteño sin transporte público, con un sistema colapsado y miles de usuarios librados a su suerte en un servicio tan básico como indispensable.

La situación se volvió aún más crítica con el inicio del ciclo lectivo y las lluvias que se registran en la zona. "Han comenzado las clases, los chicos están padeciendo, está lloviendo y la verdad que es inhumano lo que está pasando", afirmaron vecinos de la ciudad en contacto con El Tribuno.