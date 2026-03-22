Proveedores: entre oportunidades y reclamos

En una semana marcada por la intensa agenda del sector minero, los proveedores de Salta combinaron instancias de articulación con el Gobierno provincial y grandes compañías con planteos más estructurales en la Legislatura, en un contexto de menor actividad y fuerte competencia por acceder a contratos.

Uno de los ejes fue la reunión entre la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa) y la Secretaría de Minería de la Provincia, donde se analizó el contexto de menor actividad y se volvió a plantear la necesidad de garantizar el cumplimiento del compre local para sostener a las pymes del sector.

En paralelo, más de 100 empresas participaron de una ronda de negocios con Posco Argentina, organizada por Capemisa, que permitió el contacto directo con el área de compras de la compañía y la presentación de servicios por parte de proveedores locales.

En la misma línea, días antes se realizó una capacitación con alta convocatoria en la ciudad de Salta, organizada por la Municipalidad y el Gobierno provincial, con el acompañamiento de la Secretaría de Minería. El encuentro reunió a emprendedores y pymes interesados en ingresar o consolidarse como proveedores del sector.

Durante la jornada se abordaron herramientas clave como el funcionamiento del Registro de Proveedores Mineros,

Sin embargo, otro grupo de empresarios llevó sus planteos a la Cámara de Diputados. Allí solicitaron modificar la Ley Nº 8.164 de Promoción Minera, al advertir dificultades para acceder a licitaciones y cuestionar el impacto de la contratación de firmas externas.

También propusieron avanzar en mecanismos que prioricen a proveedores locales, con el objetivo de asegurar una mayor participación de empresas.